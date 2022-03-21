Com mais dificuldades para decidir e pressionado, Neymar tem início devagar e dois gols em ano de Copa

Na dolorosa derrota do PSG para o Monaco por 3 a 0 pelo Campeonato Francês, Neymar, em mais uma oportunidade, decepcionou. Com apenas duas finalizações no jogo, um cartão amarelo sofrido e substituído antes do apito final, o craque vem demonstrando dificuldades em decidir.RECUPERADO DE LESÃOO camisa 10 do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira iniciou o ano longe dos gramados, se recuperando de uma lesão no tornozelo sofrida no fim de novembro. Em seu primeiro jogo, o craque participou apenas de 17 minutos no confronto contra o Real Madrid pelo duelo de ida das oitavas de final da Champions League.
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De lá para cá, Neymar disputou sete partidas, somando Liga dos Campeões e Campeonato Francês. Nesse período, a equipe de Mauricio Pochettino venceu apenas três partidas, enquanto saiu de campo derrotada em quatro oportunidades. E ainda acumulou uma eliminação precoce na principal competição da Europa.
Somando todos os jogos disputados, o maior nome da Seleção Brasileira anotou apenas dois gols e contribuiu com duas assistências. Além disso, o craque não consegue se livrar dos cartões amarelos e já sofreu duas advertências desde que retornou ao futebol.
MURO DAS LAMENTAÇÕESSem viver seu melhor momento nos gramados de futebol, Neymar tem se lamentado nas redes sociais por conta das duras derrotas sofridas pelo Paris Saint-Germain no primeiro trimestre do ano. Após a eliminação na Champions League, o craque afirmou que o revés para o Real Madrid por 3 a 1 foi um dos mais doídos de toda a sua carreira.
Já no último domingo, após a derrota para o Monaco, o camisa 10 afirmou que "na vida teremos que passar por momentos difíceis", mas confia em sua fé para seguir em frente. E pelo Paris Saint-Germain, o camisa 10 volta a atuar apenas em abril, contra o Lorient.
FUTURO INCERTONo próximo dia 24, Neymar irá voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira e terá a chance de mostrar que o Brasil ainda pode confiar em sua principal estrela para a Copa do Mundo. O atleta não participou dos últimos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas tem a chance de esbanjar um bom futebol diante de Chile e Bolívia.
Apesar da oportunidade de esquecer o PSG por alguns dias, o craque segue com o futuro incerto. Embora tenha renovado seu contrato até 2025, o jogador vem sendo apontado na França como um dos nomes que poderia deixar o clube na próxima temporada.
Após cinco anos no Paris Saint-Germain, o atleta não conseguiu ultrapassar a marca dos 31 jogos realizados (marca alcançada apenas em 2020/2021) por temporada. Caso Neymar não perca mais nenhum jogo da Ligue 1 em 2022, o craque conseguirá chegar a 30 partidas disputadas na atual campanha.
O camisa 10 não consegue ser decisivo e desempenhar o papel que o PSG esperava dele assim que foi contratado. O sonho de se tornar o melhor jogador do mundo é cada vez mais utópico, mas ainda há tempo de se recuperar e buscar o sonhado hexacampeonato mundial para o Brasil.