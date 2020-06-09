Com mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse ano

Crédito: Eltinho espera manter sucesso que faz no mundo árabe (Divulgação

O meia-atacante Eltinho, ex-Corinthians e CRB, atualmente no Al Wehda, que tem mais de duzentos jogos no futebol do mundo árabe e espera aumentar esses números nas próximas temporadas. Feliz com a história que construiu em diversos países da região, o jogador, que também atuou no Sport, falou sobre a importância disso em sua carreira.

- Estou há mais de dez anos no futebol árabe e isso me deixa muito orgulhoso de tudo que construí na região. Sou muito grato à isso. Espero que nos próximos anos possa melhorar ainda mais esses números. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. A expectativa é a melhor possível agora - disse.

Segundo o atleta, seu retorno ao futebol árabe tem sido muito positivo.