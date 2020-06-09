Com mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse ano

O meia-atacante Eltinho, ex-Corinthians e CRB, atualmente no Al Wehda, que tem mais de duzentos jogos no futebol do mundo árabe e espera aumentar esses números nas próximas temporadas. Feliz com a história que construiu em diversos países da região, o jogador, que também atuou no Sport, falou sobre a importância disso em sua carreira.
- Estou há mais de dez anos no futebol árabe e isso me deixa muito orgulhoso de tudo que construí na região. Sou muito grato à isso. Espero que nos próximos anos possa melhorar ainda mais esses números. Vou trabalhar muito para que isso seja possível. A expectativa é a melhor possível agora - disse.
Segundo o atleta, seu retorno ao futebol árabe tem sido muito positivo.
- Meu retorno ao futebol árabe tem sido muito positivo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que voltei. Espero melhorar ainda mais meu desempenho em campo no clube.E MAIS:Juiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato FrancêsEx-presidente do Barça solta o verbo sobre saída de Figo: 'Foi um traidor''A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de MilãoChelsea prepara oferta de R$ 473 milhões por Kai Havertz E MAIS: