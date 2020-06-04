Com mais de dez mil participantes, 'Futebol pela Amizade' será online

Em meio à pandemia do coronavírus, diversas atividades esportivas e de lazer tiveram que se adaptar. Este foi o caso do já tradicional Campeonato Mundial do Futebol pela Amizade, que será online e disputado na plataforma digital do F4F. O torneio é um programa internacional, de caráter social-infantil, envolvendo crianças de até 12 anos, incluindo portadores de deficiências, de diferentes nacionalidades e culturas.
Esta será a oitava edição do torneio, que sempre foi disputado presencialmente, mas agora também teve que se adaptar devido às limitações impostas pelo COVID-19. O evento também contará com jovens jornalistas do projeto Centro Internacional de Imprensa Infantil (International Children’s Press Center). Este ano, o torneio será composto por 32 times, contendo atletas dos mais variados países, gêneros e condições físicas e falando diferentes línguas.
O Universo Digital do F4F irá juntar mais de dez mil jogadores de todas as idades de 100 países. A plataforma online se tornará a base para as competições internacionais infantis de cyber esportes. Claro, tudo sem sair de casa por causa da pandemia do coronavírus.
O Brasil participa do F4F desde 2016. No ano passado, a CBF recebeu o maior prêmio de responsabilidade social do mundo pela Gazprom/FIFA, a Copa dos Nove Valores (Nine Values Cup).
– O futebol pela amizade sempre foi aberto a participantes com diferentes habilidades físicas. A Plataforma Digital Futebol pela Amizade contribui para o objetivo principal do projeto: unir pessoas de todo o mundo, permitindo que todos entrem no campo de futebol e experimentem emoções incríveis com novos amigos – declarou o Gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da CBF, Diogo Netto.E MAIS:O dia do mercado: Jô é prioridade no Corinthians, Napoli de olho em brasileiro, Barcelona pode emprestar Dembelé…Acusado de racismo, Maxi López publica fotos com jogadores negros e recebe apoio de RossiRecordar é viver: há 50 anos o Brasil goleava na estreia da Copa-70La Bombonera, Maracanã... Os estádios mais vibrantes do mundoQUIZ: Você consegue acertar o nome verdadeiro desses 20 jogadores?O Futebol pela Amizade já reuniu mais de seis mil participantes de 211 países e regiões. Cerca de cinco milhões de pessoas estiveram presentes nas atividades, que não se restringem ao esporte, ao redor do mundo. E MAIS: