Com mais de cem jogos no Krasnodar, Wanderson revela desejo de alcançar nova marca

Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e uma das principais peças da equipe russa, o meia-atacante brasileiro Wanderson, que tem mais de cem jogos no clube, falou sobre o desejo de melhorar seus números no país. Segundo o jogador, sua meta, agora, é alcançar a marca dos cento e cinquenta confrontos na agremiação.
- Estou muito motivado em melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube nestes próximos anos. Espero chegar aos cento e cinquenta jogos em breve. Vou continuar trabalhando muito para que isso seja possível. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos anos. É consequência de um grande trabalho que venho fazendo.
Segundo Wanderson, o Krasnodar tem tudo para continuar crescendo nos próximos anos.
- O Krasnodar é um clube gigante, com uma ótima estrutura. O clube tem tudo para continuar evoluindo nestes próximos anos. Merece. Vamos trabalhar dentro de campo para ajudá-los neste sentido.