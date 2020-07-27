  • Com mais de cem jogos no Krasnodar, Wanderson revela desejo de alcançar nova marca
Com mais de cem jogos no Krasnodar, Wanderson revela desejo de alcançar nova marca

Meia-atacante brasileiro é um dos principais nomes
da equipe e quer chegar às 150 partidas
LanceNet

27 jul 2020 às 15:12

Crédito: Divulgação
Há três anos vestindo a camisa do Krasnodar e uma das principais peças da equipe russa, o meia-atacante brasileiro Wanderson, que tem mais de cem jogos no clube, falou sobre o desejo de melhorar seus números no país. Segundo o jogador, sua meta, agora, é alcançar a marca dos cento e cinquenta confrontos na agremiação.
- Estou muito motivado em melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube nestes próximos anos. Espero chegar aos cento e cinquenta jogos em breve. Vou continuar trabalhando muito para que isso seja possível. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo nos últimos anos. É consequência de um grande trabalho que venho fazendo.
Segundo Wanderson, o Krasnodar tem tudo para continuar crescendo nos próximos anos.
- O Krasnodar é um clube gigante, com uma ótima estrutura. O clube tem tudo para continuar evoluindo nestes próximos anos. Merece. Vamos trabalhar dentro de campo para ajudá-los neste sentido.

