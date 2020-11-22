Com mais de 150 partidas em Israel, Allyson quer melhorar números no Bnei Yehuda

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Principal nome do Bnei Yehuda em seu sistema defensivo, o zagueiro brasileiro Allyson, com mais de cento e cinquenta jogos em Israel, falou sobre o desejo de alcançar marcas ainda melhores no país. Segundo o defensor, sua meta é chegar próximo das duzentas partidas ainda nesta temporada.

- Tenho mais de cento e cinquenta jogos em Israel e isso é um número expressivo. Espero continuar jogando com essa regularidade para alcançar melhores números nos próximos meses, quem sabe chegar próximo das duzentas partidas no país. Vou trabalhar muito para que isso aconteça.Allyson, que é agenciado por Paulo Affonso e a GRSport, falou sobre o objetivo que todos estão traçando no clube: o título nacional.