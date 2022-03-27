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Com maior público do ano, São Paulo aposta no Morumbi para chegar à final do Paulista

Mais de 48 mil ingressos foram vendidos para o clássico decisivo contra o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 07:00

Publicado em 27 de Março de 2022 às 07:00

O São Paulo tem o Morumbi como trunfo na partida contra o Corinthians, que será disputada neste domingo (27), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mais de 48 mil ingressos já tinham sendo vendidos para o confronto. Sendo assim, o Tricolor deve receber seu maior público em 2022. Até agora, o jogo com mais torcedores foi o clássico contra o Palmeiras pela primeira fase do Paulistão, quando 46.378 torcedores foram ao Morumbi.
Jogar em casa, inclusive, foi tema nas últimas declarações do técnico Rogério Ceni. Em entrevista à 'SPFCTV', o Mito falou sobre a importância dos torcedores neste Majestoso decisivo.
Os números do São Paulo no Morumbi comprovam a importância do estádio. Em casa, foram oito partidas, com cinco vitórias (Santo André, Corinthians, Manaus, Botafogo-SP e São Bernardo), dois empates (Inter de Limeira e Ituano) e uma derrota (Palmeiras). São dez gols marcados e apenas três sofridos.
Com isso, o São Paulo espera que, com o apoio de seu torcedor, consiga a vitória e vá para a final defender o seu título estadual.

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