Com Luciano machucado, ataque do São Paulo terá 'briga' por espaço no time titular

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo terá seu ataque modificado nos próximos jogos devido a lesão de Luciano, que teve detectado um estiramento na coxa esquerda e pode desfalcar a equipe por até três semanas. Com isso, abre uma 'briga' pela titularidade no ataque da equipe, que só marcou um gol até aqui no Brasileirão.

ATUAÇÕES: Liziero falha feio no segundo gol do Santos e São Paulo não mostra reação fora de casa

Contra o Santos, após a lesão de Luciano, Crespo colocou o equatoriano Rojas, que atuou em oito dos últimos nove jogos da equipe na temporada. Ele, que renovou recentemente com o Tricolor, só não participou da derrota para o 4 de Julho, por 3 a 2, na Copa do Brasil.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Em 20 partidas no ano, Rojas tem quatro gols marcados. Com ele em campo, o São Paulo soma 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Sendo assim, o camisa sete vem ganhando espaço na equipe de Hernán Crespo e pode pintar como titular diante do Cuiabá.

Outra alternativa para montar o ataque, seria a entrada de Pablo. O camisa nove, que perdeu a vaga no time titular para Eder, não participou do San-São. Se pegarmos o histórico nesta temporada, eles só começaram um jogo como titulares juntos, na vitória por 9 a 1 sobre o 4 de Julho. Pablo é o artilheiro do time com nove gols marcados e uma assistência. No entanto, suas más atuações e a ascendência de Eder, o fizeram perder espaço no time titular. Com ele em campo, são 19 jogos, 11 vitórias, seis empates e somente duas derrotas.

Outra alternativa seria escalar Rigoni como companheiro de Eder no ataque do São Paulo. Assim, Benítez entraria como titular, formando o meio com Liziero e Gabriel Sara. Sendo assim, o sistema ofensivo do Tricolor poderia ser: Liziero, Sara, Benítez, Rigoni e Eder.