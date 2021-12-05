Com Luciano e Pablo no gramado, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Juventude no Morumbi

Com um treino realizado na manhã deste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo fechou a sua preparação para enfrentar o Juventude, nesta segunda-feira, às 19h, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Luciano e Pablo, recuperados de diferentes problemas, foram as principais novidades no trabalho tático que foi comandado por Rogério Ceni.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

Luciano precisou ser submetido a uma cirurgia no punho em 20 de novembro, três dias depois de fraturá-lo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras em clássico no Allianz Parque, e neste domingo treinou sem restrições com o restante do grupo, mas utilizou uma proteção no local que foi operado.

Já Pablo, que superou uma entorse no joelho esquerdo sofrida no empate por 0 a 0 com Athletico-PR, no dia 24 de novembro, no Morumbi, também participou normalmente de toda a atividade, segundo informou o São Paulo por meio de nota publicada nesta tarde de domingo em seu site oficial.O treinamento final de preparação para o duelo contra o Juventude começou com um aquecimento comandado pelos preparadores Danilo Augusto, Pedro Campos e Adriano Titton. Em seguida, Rogério Ceni dirigiu um trabalho tático e fez os últimos ajustes na equipe para o confronto com o time gaúcho.

O clube também informou que no fim da atividade houve um treinamento técnico em campo reduzido que contou com a participação de parte do elenco e foi comandado pelo auxiliar-técnico Charles Hembert, sendo que alguns jogadores também treinaram cobranças de falta.

O São Paulo também revelou que os volantes William e Luan continuaram os seus processos de recuperação de lesões, alternando trabalhos individuais e outras realizadas com os demais jogadores. O zagueiro Walce e os atacantes Galeano e Eder seguiram em tratamento no REFFIS, o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do centro de treinamento são-paulino.

Este confronto diante do Juventude nesta segunda-feira vai marcar a despedida do Tricolor da sua torcida em um jogo no Morumbi nesta temporada. Depois disso, a equipe fechará a sua campanha no Brasileirão na próxima quinta, às 21h30, contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Uma provável escalação do São Paulo pra o duelo com o clube gaúcho é a seguinte: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri.