Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Luciano e Brenner, ataque do São Paulo decola no Brasileirão

Ex-jogador do Grêmio apresenta média melhor de gols em relação ao clube anterior; ele e Brenner são responsáveis por metade dos gols do clube na competição nacional...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 08:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
Precisamos falar sobre Luciano. Desde que chegou ao São Paulo, em uma troca envolvendo o atacante Everton, que foi para o Grêmio, ele participou de seis jogos, balançou as redes em três oportunidades e deu uma assistência. Se hoje o Tricolor é o 2º lugar, com 16 pontos, muito se deve à atuação do jogador.
O próprio clube exaltou Luciano nas redes sociais. Após o triunfo de virada sobre o Fluminense, na tarde de domingo, os jogadores que não atuaram por 90 minutos realizaram disputa contra o Sub-20 e ele esteve presente. O jogador foi titular de Fernando Diniz, mas acabou substituído por Bruno Alves no final do segundo tempo. Luciano chegou ao Tricolor em 18 de agosto e, desde então, tornou-se uma das principais peças do ataque tricolor. Para se ter uma ideia, Pablo é artilheiro do time no ano, em todas as competições, com sete tentos marcados.
No Campeonato Brasileiro do ano passado, quando atuava pelo Grêmio, Luciano entrou em campo em 25 oportunidades (22 como titular), fez sete gols e deu quatro assistências. Fazendo as contas, foi 0,28/gol por partida disputada. Já no São Paulo, a média é de exatamente 0,5/gol por jogo na competição, algo que deve ser levado em conta no atual momento do time.
Além dele, há também outra peça-chave nesse momento do clube: o jovem Brenner. Ele atuou em três jogos do Brasileirão, nunca como titular, e já tem dois gols marcados (média de 0,66/gol por partida). Os dois juntos, Brenner e Luciano, foram responsáveis, até agora, por dez pontos conquistados pelo time no torneio nacional, já que são os responsáveis por metade dos dez gols feitos até agora (Daniel Alves, Reinaldo, Hernanes, Pablo e Vitor Bueno têm um cada um).O Tricolor é o segundo colocado na tabela do Brasileiro, com 16 pontos conquistados (cinco vitórias, um empate e duas derrotas, essas para Vasco e Atlético-MG).
Na nona rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrentará o Red Bull Bragantino, no Morumbi, quarta-feira (9), às 19h15, sem Pablo, machucado. Luciano atuou como titular contra o Flu, Brenner entrou no segundo tempo. Cabe a Diniz escolher ou escalar as duas opções entre os que iniciam o duelo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados