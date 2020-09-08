Com Luciano e Brenner, ataque do São Paulo decola no Brasileirão

Crédito: Divulgação/São Paulo

Precisamos falar sobre Luciano. Desde que chegou ao São Paulo, em uma troca envolvendo o atacante Everton, que foi para o Grêmio, ele participou de seis jogos, balançou as redes em três oportunidades e deu uma assistência. Se hoje o Tricolor é o 2º lugar, com 16 pontos, muito se deve à atuação do jogador.

O próprio clube exaltou Luciano nas redes sociais. Após o triunfo de virada sobre o Fluminense, na tarde de domingo, os jogadores que não atuaram por 90 minutos realizaram disputa contra o Sub-20 e ele esteve presente. O jogador foi titular de Fernando Diniz, mas acabou substituído por Bruno Alves no final do segundo tempo. Luciano chegou ao Tricolor em 18 de agosto e, desde então, tornou-se uma das principais peças do ataque tricolor. Para se ter uma ideia, Pablo é artilheiro do time no ano, em todas as competições, com sete tentos marcados.

No Campeonato Brasileiro do ano passado, quando atuava pelo Grêmio, Luciano entrou em campo em 25 oportunidades (22 como titular), fez sete gols e deu quatro assistências. Fazendo as contas, foi 0,28/gol por partida disputada. Já no São Paulo, a média é de exatamente 0,5/gol por jogo na competição, algo que deve ser levado em conta no atual momento do time.

Além dele, há também outra peça-chave nesse momento do clube: o jovem Brenner. Ele atuou em três jogos do Brasileirão, nunca como titular, e já tem dois gols marcados (média de 0,66/gol por partida). Os dois juntos, Brenner e Luciano, foram responsáveis, até agora, por dez pontos conquistados pelo time no torneio nacional, já que são os responsáveis por metade dos dez gols feitos até agora (Daniel Alves, Reinaldo, Hernanes, Pablo e Vitor Bueno têm um cada um).O Tricolor é o segundo colocado na tabela do Brasileiro, com 16 pontos conquistados (cinco vitórias, um empate e duas derrotas, essas para Vasco e Atlético-MG).