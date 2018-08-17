Com Lucas Paquetá, Arthur e Pedro, Tite faz convocação da Seleção

Lucas Paquetá foi convocado para a Seleção Brasileira Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado

Com muitas novidades, o técnico Tite anunciou a primeira lista pós-Copa para os amistosos da Seleção Brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, nos dia 7 e 11 de setembro. Entre as novidades, os meias Lucas Paquetá, do Flamengo, e o volante Arthur, do Barcelona. O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, e os atacantes Everton, do Grêmio, e Pedro, do Fluminense, também pintaram na lista.

"Procuro ser educado e ético, mas não politicamente correto. Eu começo a olhar por essa ótica. O Fabinho tem seis Champions. É a oportunidade. Dedé arrebentou em dois jogos, está em um ótimo momento. Arthur, por si só, havia sido convocado, retoma um padrão para dar continuidade. O Andreas foi muito utilizado na base, tem dupla cidadania. Ele belga, os pais brasileiros. Jogando no United em alto nível.É o momento para a oportunidade", disse Tite, que completou:

"Procurei ser o mais justo possível. Minha responsabilidade é com a Seleção, mas também tenho que olhar o outro lado. Tentei equilibrar isso chamando apenas um de cada grupo. Eu tenho que dar a oportunidade aos atletas que merecem isso. Colocamos esse critério. Talvez forçar a convocação de um atleta do Palmeiras deixasse tudo igual, mas não quis deixar de dar a oportunidade ao Fred, por exemplo".

Um dos desfalques da lista foi o camisa 9 Gabriel Jesus, que esteve bastante apagado na Copa do Mundo.

O coordenador técnico Edu Gaspar frisou que a comissão tomou cuidado ao escolher os nomes."Tivemos uma preocupação com os clubes que jogam Brasileiro e Copa do Brasil. Conversando com o professor, convocamos só um de cada clube do Brasil".

A lista dos convocados de Tite:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Hugo (Flamengo)

Neto (Valencia)

Defensores

Alex Sandro (Juventus)

Dedé (Cruzeiro)

Fabinho (Liverpool)

Fagner (Corinthians)

Felipe (Porto)

Filipe Luis (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Meias

Andreas Pereira (Manchester United)

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Phillipe Coutinho (Barcelona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Atacantes

Douglas Costa (Juventus)

Firmino (Liverpool)

Neymar (PSG)

Pedro (Fluminense)

Willian (Chelsea)