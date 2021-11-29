Com Luan em campo e evolução de William em tratamento, São Paulo inicia preparação para pegar Grêmio

Dois dias depois de vencer o Sport por 2 a 0, no Morumbi, o São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, onde abriu preparação para enfrentar o Grêmio na quinta, às 20h, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Luan, recuperado de lesão na coxa esquerda, treinou pelo terceiro dia após superar o problema. Já o meio-campista William deu novo passo no seu processo de recuperação de uma cirurgia no joelho direito ao iniciar a transição ao gramado para readquirir a sua condição física.> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Luan teve uma avulsão tendínea no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, e já havia trabalho no campo na sexta-feira e no sábado na última semana. Sem atuar desde o dia 11 do mês passado, quando o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Cuiabá, o jogador ainda precisa evoluir em sua preparação física para poder ficar à disposição do técnico Rogério Ceni.

Já Willian foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, em agosto, ainda não sabe quando poderá voltar a atuar. O jogador também precisará definir o seu futuro em breve, pois tem contrato com o São Paulo apenas até o final do ano e o clube ainda não confirmou se renovará o compromisso para 2022.De acordo com informações divulgadas pelo São Paulo sobre o treino desta segunda-feira, a atividade contou com o elenco sendo dividido em dois grupos. Enquanto os titulares do jogo contra o Sport fizeram um trabalho regenerativo no REFFIS e depois um exercício complementar no gramado, o restante do grupo foi orientado por Rogério Ceni em outro tipo de treinamento no campo.

Com 45 pontos, o São Paulo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e tem mais três partidas a disputar nesta sua reta final de campanha, na qual inicialmente tenta afastar de vez nesta quinta-feira, contra o Grêmio, o risco de rebaixamento à Série B. Com 40 pontos, o Juventude encabeça a zona de descenso da tabela, em 17º lugar, e será justamente o rival seguinte do Tricolor, na próxima segunda-feira, no Morumbi, pela penúltima rodada da competição.

Depois dos duelos contra os adversários gaúchos, a equipe comandada por Ceni fechará a sua campanha no Brasileirão no dia 9 de dezembro, quando vai encarar o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte.