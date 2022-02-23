Com longa viagem e jogo do Paulista, São Paulo divulga programação; veja

O São Paulo divulgou a programação da semana, que será agitada. O clube enfrenta o Campinense, nesta quinta-feira (23), às 21h30, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois, na segunda-feira, encara o Água Santa, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Além do anúncio de Andrés Colorado, a terça-feira (22), foi marcada pela reapresentação do elenco. Já nesta quarta (23), os jogadores fazem um treinamento na parte da manhã e logo em seguida viajam para Campina Grande em voo fretado.

Na quinta-feira, os jogadores realizarão uma atividade no hotel em solo paraibano antes da partida contra o Campinense, jogo primordial para a sequência do time na temporada. Logo depois da partida, a delegação já retorna para São Paulo na mesma noite. Os jogadores se reapresentam na tarde de sexta-feira, no CT da Barra Funda e tem mais dois treinamentos, no sábado e domingo, antes da partida contra o Água Santa, às 15h, na segunda (28), que encerra a semana agitada.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Quarta-feira (23/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

* viagem para Campina Grande no período da tarde

Quinta-feira (24/02)Ativação - manhãHotel

Campinense x São Paulo - 21h30Estádio Gov. Ernani Sátyro - AmigãoCampina Grande - PB1ª fase da Copa do Brasil

- Retorno para São Paulo logo após a partida

Sexta-feira (25/02)Treino - tardeCT da Barra Funda

Sábado (26/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

Domingo (27/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

Segunda-feira (28/02)Água Santa x São Paulo - 15hEstádio Distrital do InamarDiadema - SP9ª Rodada do Campeonato Paulista