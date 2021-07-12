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futebol

Com Libertadores e Brasileirão, São Paulo define programação da semana

Tricolor tem partida contra o Racing na terça-feira, além de jogar no Morumbi no sábado, diante do Fortaleza. Apesar da sequência de partidas, elenco não terá viagens na semana
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Publicado em 12 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 06:00
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O São Paulo terá uma semana cheia, com jogo pela Libertadores e duelo com um dos times da parte de cima do Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. Depois de vencer o Bahia, no Morumbi, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos.
ATUAÇÕES: Liziero marca no fim e leva a maior nota do São Paulo contra o Bahia
Além do treino do último domingo, o time treina na segunda-feira no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Racing-ARG, às 21h30, no Morumbi, na terça-feira (13), pela ida das oitavas de final da Libertadores. Além do jogo na terça, o elenco também trabalha neste dia na parte da manhã.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Na quarta-feira, a comissão técnica ainda não definiu qual será a programação do elenco tricolor.
Na quinta, o time se reapresenta no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Fortaleza, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento, desta vez na parte da manhã.
Para fechar a semana, o jogo no sábado contra o Leão, às 17h, e mais um treinamento no domingo.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO
Segunda-feira (12/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Terça-feira (13/07)TreinamentoCT da Barra Funda
São Paulo x Racing-ARG - 21h30 - ida das oitavas da LibertadoresEstádio do Morumbi
Quarta-feira (14/07)A definir
Quinta-feira (15/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sexta-feira (16/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sábado (17/07)São Paulo x Fortaleza - 17h - 12ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi
Domingo (18/07)TreinamentoCT da Barra Funda

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