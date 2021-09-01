Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com liberação do São Paulo, Arboleda viaja ao Equador para continuar tratamento de lesão
futebol

Com liberação do São Paulo, Arboleda viaja ao Equador para continuar tratamento de lesão

Em acordo com a federação equatoriana, Tricolor liberou o zagueiro para seguir tratando lesão na coxa em seu país natal durante a pausa no calendário devido a Data-Fifa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 11:00

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc
Com a liberação do São Paulo, o zagueiro Arboleda está no Equador para seguir o tratamento de uma lesão na coxa direita, que vem tirando o defensor das últimas partidas do Tricolor. A liberação acontece depois de um acordo entre o São Paulo e a federação equatoriana, que monitorará Arboleda durante os jogos da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo 'Lance!'.
Vale ressaltar que o zagueiro não está presente na convocação do Equador para os três jogos que a seleção fará nas Eliminatórias, contra Paraguai, Chile e Uruguai. No entanto, o departamento médico do Equador ficará enviando relatórios para o São Paulo sobre a situação do zagueiro, fazendo um alinhamento do seu processo clínico.
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosArboleda não joga pelo São Paulo desde a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que custou a eliminação do Tricolor nas quartas de final da Taça Libertadores. Desde então, ele foi desfalque contra Sport, Fortaleza e Juventude.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados