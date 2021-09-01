Com liberação do São Paulo, Arboleda viaja ao Equador para continuar tratamento de lesão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc

Com a liberação do São Paulo, o zagueiro Arboleda está no Equador para seguir o tratamento de uma lesão na coxa direita, que vem tirando o defensor das últimas partidas do Tricolor. A liberação acontece depois de um acordo entre o São Paulo e a federação equatoriana, que monitorará Arboleda durante os jogos da Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022. A informação foi divulgada incialmente pelo 'GE' e confirmada pelo 'Lance!'.

Vale ressaltar que o zagueiro não está presente na convocação do Equador para os três jogos que a seleção fará nas Eliminatórias, contra Paraguai, Chile e Uruguai. No entanto, o departamento médico do Equador ficará enviando relatórios para o São Paulo sobre a situação do zagueiro, fazendo um alinhamento do seu processo clínico.

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