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futebol

Com lesões, Eder e Gabriel Sara seguem como dúvidas do São Paulo

Com pequeno estiramento muscular, atacante trabalhou no Reffis nesta terça-feira. Já o meia fez um trabalho no gramado com a fisioterapia do Tricolor 
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 16:50
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
O São Paulo seguiu a rotina de treinamentos com uma atividade realizada na manhã desta terça-feira (27), no CT da Barra Funda. Além da recuperação de Pablo e Orejuela, o departamento médico do clube também tem atenção para a dupla Eder e Gabriel Sara.
No Dia do Goleiro, veja os nomes da posição com mais jogos na história do São Paulo
Os dois seguem como dúvidas da equipe de Crespo para a próxima quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Sara é o jogador que parece estar mais perto da volta.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O meia, que está fora do time desde a volta das competições após uma piora da pandemia de Covid-19, fez um trabalho à parte com a fisioterapia do clube em um dos campos do CT da Barra Funda. Seu último jogo foi diante do Novorizontino, na derrota por 2 a 1, ainda em março. Já Eder trata um pequeno estiramento na coxa e fez trabalhos internos no Reffis do Tricolor. Sua presença diante do Rentistas é improvável. Como o São Paulo tem mais dois dias de treinos, a comissão técnica de Hernán Crespo prefere esperar alguma evolução.

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