Com lesões, Eder e Gabriel Sara seguem como dúvidas do São Paulo

O São Paulo seguiu a rotina de treinamentos com uma atividade realizada na manhã desta terça-feira (27), no CT da Barra Funda. Além da recuperação de Pablo e Orejuela, o departamento médico do clube também tem atenção para a dupla Eder e Gabriel Sara.

Os dois seguem como dúvidas da equipe de Crespo para a próxima quinta-feira (29), às 21h, no Morumbi, pela segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores da América. Sara é o jogador que parece estar mais perto da volta.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O meia, que está fora do time desde a volta das competições após uma piora da pandemia de Covid-19, fez um trabalho à parte com a fisioterapia do clube em um dos campos do CT da Barra Funda. Seu último jogo foi diante do Novorizontino, na derrota por 2 a 1, ainda em março. Já Eder trata um pequeno estiramento na coxa e fez trabalhos internos no Reffis do Tricolor. Sua presença diante do Rentistas é improvável. Como o São Paulo tem mais dois dias de treinos, a comissão técnica de Hernán Crespo prefere esperar alguma evolução.