Com lesão no braço, Daniel Alves toca instrumento e revolta torcedores

Crédito: Reprodução/@DaniAlvesD2

Recuperando-se de uma cirurgia no antebraço, Daniel Alves postou uma série de vídeos em suas redes sociais no último domingo nos quais aparece tocando pandeiro e outros instrumentos musicais. O jogador do São Paulo foi bastante criticado por diversos torcedores, que o acusaram de não estar se resguardando para voltar a atuar com a camisa do clube.

O camisa 10 sofreu uma fratura no braço direito no dia 27 de agosto, na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0. Depois disso, ele passou por cirurgia na região e não foi dado um tempo de retorno para o jogador voltar aos gramados. Na última semana, ele vinha aparecendo em campo treinando separadamente junto de Joao Rojas, que também se recupera de lesão. Daniel Alves não atua desde então e perdeu alguns jogos, como na última quinta-feira, no empate por 2 a 2 contra o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Ele também não viajou para o Equador, onde o time enfrentará a LDU, de Quito, nesta terça-feira, pela competição.

Por conta disso, a repercussão foi bastante negativa entre os torcedores, que criticaram duramente o camisa 10, já que ele está se recuperando e tocou instrumentos justamente com o braço lesionado.