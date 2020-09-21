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futebol

Com lesão no braço, Daniel Alves toca instrumento e revolta torcedores

Camisa 10 do São Paulo lesionou o antebraço direito em 27 de agosto, passou por cirurgia e vem se recuperando; ele não viajou com o clube para o Equador, pela Libertadores...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 09:28
Crédito: Reprodução/@DaniAlvesD2
Recuperando-se de uma cirurgia no antebraço, Daniel Alves postou uma série de vídeos em suas redes sociais no último domingo nos quais aparece tocando pandeiro e outros instrumentos musicais. O jogador do São Paulo foi bastante criticado por diversos torcedores, que o acusaram de não estar se resguardando para voltar a atuar com a camisa do clube.
O camisa 10 sofreu uma fratura no braço direito no dia 27 de agosto, na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0. Depois disso, ele passou por cirurgia na região e não foi dado um tempo de retorno para o jogador voltar aos gramados. Na última semana, ele vinha aparecendo em campo treinando separadamente junto de Joao Rojas, que também se recupera de lesão. Daniel Alves não atua desde então e perdeu alguns jogos, como na última quinta-feira, no empate por 2 a 2 contra o River Plate, no Morumbi, pela Copa Libertadores. Ele também não viajou para o Equador, onde o time enfrentará a LDU, de Quito, nesta terça-feira, pela competição.
Por conta disso, a repercussão foi bastante negativa entre os torcedores, que criticaram duramente o camisa 10, já que ele está se recuperando e tocou instrumentos justamente com o braço lesionado.
O São Paulo enfrenta a LDU nesta terça-feira, às 21h30, em Quito, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O time comandado por Fernando Diniz é o terceiro colocado de seu grupo, fora da zona de classificação.

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