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Com lesão na panturrilha, Verratti vai desfalcar o PSG contra a Atalanta nas quartas da Champions

Volante está fora do jogo decisivo após pancada sofrida em treino. Italiano seguiu com o grupo para Faro, em Portugal, mas presença em campo não é garantida caso Paris avance...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 11:25

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 11:25

Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain vai ter um desfalque importante para a sequência da Liga dos Campeões: Marco Verratti. Devido a uma lesão na panturrilha sofrida em um treinamento na última quarta-feira (5), o volante italiano vai ficar fora da partida contra a Atalanta pelas quartas de final, de acordo com a "RMC Sport".
Ele se junta a Layvin Kurzawa e Ángel Di Maria (suspenso) na lista de desfalques do PSG para o confronto decisivo. Ainda que os franceses avancem para as semifinais, a dúvida sobre a condição de jogo de Verratti permanece. Kylian Mbappé, Juan Bernat, Mauro Icardi e Thilo Kehrer também apresentam problemas e têm suas situações avaliadas. Os jogadores do Paris Saint-Germain chegaram neste sábado à cidade de Faro, em Portugal, onde ficarão hospedados para a disputa do Super 8 da Liga dos Campeões. A partida contra a Atalanta será na próxima quarta (12), em Lisboa.
Caso avance, o PSG enfrenta o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e RB Leipzig, no dia 18. A grande final será no dia 23 de agosto.

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