Com lesão na panturrilha, Verratti vai desfalcar o PSG contra a Atalanta nas quartas da Champions

O Paris Saint-Germain vai ter um desfalque importante para a sequência da Liga dos Campeões: Marco Verratti. Devido a uma lesão na panturrilha sofrida em um treinamento na última quarta-feira (5), o volante italiano vai ficar fora da partida contra a Atalanta pelas quartas de final, de acordo com a "RMC Sport".

Ele se junta a Layvin Kurzawa e Ángel Di Maria (suspenso) na lista de desfalques do PSG para o confronto decisivo. Ainda que os franceses avancem para as semifinais, a dúvida sobre a condição de jogo de Verratti permanece. Kylian Mbappé, Juan Bernat, Mauro Icardi e Thilo Kehrer também apresentam problemas e têm suas situações avaliadas. Os jogadores do Paris Saint-Germain chegaram neste sábado à cidade de Faro, em Portugal, onde ficarão hospedados para a disputa do Super 8 da Liga dos Campeões. A partida contra a Atalanta será na próxima quarta (12), em Lisboa.