Com lesão leve, De Ligt não terá problemas para atuar contra o Porto

De Ligt será monitorado nos próximos dias. No final de semana, a Juventus enfrenta a Lazio. Na terça-feira, o jogo que mais importa: a volta contra o Porto pela Liga dos Campeões. A Juventus já conta com lesões importantes no setor defensivo. Chiellini, Cuadrado e Bonucci estão fora de combate. Uma lesão do holandês complicaria ainda mais a vida da Velha Senhora, que precisa vencer a partida para avançar de fase.