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futebol

Com lesão leve, De Ligt não terá problemas para atuar contra o Porto

Zagueiro sentiu no aquecimento da partida contra o Spezia pelo Campeonato Italiano e teve que ser substituído, mas não preocupa para a Liga dos Campeões...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 14:17
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Lesionado durante o aquecimento contra o Spezia, Matthijs De Ligt não preocupa. A Juventus informou que o defensor realizou exames que "descartaram lesões musculares".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
De Ligt será monitorado nos próximos dias. No final de semana, a Juventus enfrenta a Lazio. Na terça-feira, o jogo que mais importa: a volta contra o Porto pela Liga dos Campeões. A Juventus já conta com lesões importantes no setor defensivo. Chiellini, Cuadrado e Bonucci estão fora de combate. Uma lesão do holandês complicaria ainda mais a vida da Velha Senhora, que precisa vencer a partida para avançar de fase.

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