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Com lesão, Eder é dúvida no São Paulo para Libertadores e clássico

Atacante sentiu incômodo na coxa e ficou de fora dos relacionados para a partida diante do Ituano. Jogador é dúvida contra o Rentistas, na quinta e também contra o Corinthians...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 09:30
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
A ausência do atacante Eder entre os relacionados do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, no último domingo, chamou atenção da torcida. Com lesão no músculo posterior da coxa, o jogador ítalo-brasileiro não esteve presente no Novelli Júnior.
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Com a lesão, Eder é dúvida para dois confrontos importantes do Tricolor: contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira (20), pela Libertadores, no Morumbi, e também contra o Corinthians, no próximo domingo (1), pelo Campeonato Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O São Paulo treina durante todos os dias da semana, com a expectativa de uma evolução na lesão do atacante. Ele já iniciou tratamento e sua melhora tem expectativas na comissão técnica. Vale destacar que Pablo e Luciano vêm formando a dupla de ataque titular. Além de Eder, Rojas e Vitor Bueno brigam pela posição na equipe de Crespo. Em cinco jogos com a camisa do Tricolor, Eder balançou as redes duas vezes, nas vitórias sobre São Caetano e Sporting Cristal (PER). Ele foi contratado nesta temporada, depois de passar pelo Jiangsu Suning (COR).

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