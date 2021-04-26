Com lesão, Eder é dúvida no São Paulo para Libertadores e clássico

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

A ausência do atacante Eder entre os relacionados do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, no último domingo, chamou atenção da torcida. Com lesão no músculo posterior da coxa, o jogador ítalo-brasileiro não esteve presente no Novelli Júnior.

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Com a lesão, Eder é dúvida para dois confrontos importantes do Tricolor: contra o Rentistas (URU), na próxima quinta-feira (20), pela Libertadores, no Morumbi, e também contra o Corinthians, no próximo domingo (1), pelo Campeonato Paulista.