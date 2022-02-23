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Com lesão de Igor Vinícius, Rafinha pode se consolidar na lateral direita do São Paulo

Com jogador em tratamento após um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita, a posição pode dar espaço para outros jogadores...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 07:00
Substituído no clássico contra o Santos, Igor Vinícius ficou em tratamento no REFFIS nestas segunda-feira e terça-feira. O jogador do São Paulo sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita e virou baixa para o técnico Rogério Ceni.Com a ausência do lateral-direito, outros jogadores podem ganhar mais espaço nos próximos jogos no setor, como o concorrente direto, Rafinha.Até o momento, Rafinha e Igor Vinícius estavam fazendo parte do rodízio de jogadores organizados pelo técnico Rogério Ceni no Campeonato Paulista 2022, revezando a titularidade na posição.Rafinha esteve presente em cinco jogos até agora na temporada, sendo quatro deles como titular. Já Igor Vinícius esteve presente em quatro jogos disputados, sendo três no time titular do Tricolor.O último jogo de Igor Vinícius, por sua vez, foi contra o Santos, no clássico disputado no último domingo (20), onde foi substituído. Agora, o atleta está passando pelo tratamento no REFFIS.Com isso, o lateral-direito se torna mais um desfalque para a equipe de Rogério Ceni. Portanto, Rafinha pode ser uma das principais opções para assumir a posição nos próximos jogos.Embora tenha atuado em algumas rodadas pelo lado esquerdo, como contra a Inter de Limeira, Rafinha pode cavar de vez sua vaga agora no lado direito. A atuação do jogador foi inclusive elogiada por Ceni, apresentando um bom desempenho até então.O São Paulo se prepara para o seu primeiro jogo da Copa do Brasil, contra o Campinense, na próxima quinta-feira (24), no Estádio Governador Ernani Sátiro.
Crédito: RafinhapodeaproveitarbrechadaausênciadeIgorViníciusparaganharavaga(Fotos:RubensChiri/SãoPaulo

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