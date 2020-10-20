Com Leão na vantagem, Fortaleza e Ceará fazem a decisão do estadual

Crédito: Apresentação - Fortaleza x Ceará

O capítulo final do Campeonato Cearense 2020, 10 meses e 16 dias depois de seu pontapé inicial em janeiro, será escrito na próxima quarta-feira (21) com o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará ocorrendo às 21h30 na Arena Castelão.

Em função de ter vencido o primeiro compromisso por 2 a 1 no último dia 30 de setembro, os comandados de Rogério Ceni jogam pelo empate ou mesmo derrota por um gol de diferença para levar a taça. Pelo regulamento, a igualdade de saldo favorece a melhor campanha, caso do Leão do Pici.

Seja por isso como pensando na sequência complicada onde no fim de semana joga a sequência na Copa do Brasil enfrentando o São Paulo no Morumbi, o Fortaleza contará com, pelo menos, sete jogadores que começaram no banco na vitória do último domingo (18) no Brasileirão diante do Palmeiras por 2 a 0: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Jackson, os laterais Carlinhos e Gabriel Dias, o meio-campista Juninho e os atacantes Wellington Paulista e Romarinho.