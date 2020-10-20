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Com Leão na vantagem, Fortaleza e Ceará fazem a decisão do estadual

Partida derradeira para conhecer o grande campeão do Campeonato Cearense ocorre mais de dez meses depois do início da competição...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 16:11

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 16:11

Crédito: Apresentação - Fortaleza x Ceará
O capítulo final do Campeonato Cearense 2020, 10 meses e 16 dias depois de seu pontapé inicial em janeiro, será escrito na próxima quarta-feira (21) com o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará ocorrendo às 21h30 na Arena Castelão.
Em função de ter vencido o primeiro compromisso por 2 a 1 no último dia 30 de setembro, os comandados de Rogério Ceni jogam pelo empate ou mesmo derrota por um gol de diferença para levar a taça. Pelo regulamento, a igualdade de saldo favorece a melhor campanha, caso do Leão do Pici.
Seja por isso como pensando na sequência complicada onde no fim de semana joga a sequência na Copa do Brasil enfrentando o São Paulo no Morumbi, o Fortaleza contará com, pelo menos, sete jogadores que começaram no banco na vitória do último domingo (18) no Brasileirão diante do Palmeiras por 2 a 0: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Jackson, os laterais Carlinhos e Gabriel Dias, o meio-campista Juninho e os atacantes Wellington Paulista e Romarinho.
Do outro lado, o Alvinegro de Porangabussu, necessitado de ganhar por pelo menos dois tentos de vantagem para faturar sua 46ª conquista local e evitar o bicampeonato do arquirrival, tem certeza de que William Oliveira e Saulo estão fora por lesão além de Cléber e Jacaré, atacantes que jogaram fases anteriores do torneio por Barbalha e Caucaia, respectivamente. O lateral Samuel Xavier é incógnita por conta de ter acusado, recentemente, dores musculares.

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