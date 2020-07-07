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futebol

Com lateral expulso por morder o adversário, Lazio perde para o Lecce

Patric recebeu o cartão vermelho nos acréscimos,
quando a vice-líder estava pressionando pelo empate...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 19:46

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 19:46

Crédito: Divulgação
Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio perdeu para o Lecce fora de casa, por 2 a 1. Caicedo abriu o placar para os visitantes, mas Babacar e Lucioni viraram a partida para os donos da casa.
QUE ISSO?A Lazio pressionava para empatar a partida nos acréscimos, mas não contava que seu lateral morderia o adversário. Patric deu uma mordida no jogador do Lecce e foi expulso no final do segundo tempo, acabando com qualquer chance da vice-líder de mudar o resultado da partida.
NÃO ERA O DIAMancosu abriria o placar aos 2 minutos do primeiro tempo e seria um lindo gol, mas o VAR anulou o lance porque o jogador colocou a mão na bola. Nos acréscimos do primeiro tempo, o meio-campista isolou um pênalti.
A JUVENTUS AGRADECEVindo de uma derrota, a Lazio perde a segunda seguida pelo Campeonato Italiano. Com isso, em caso de vitória na rodada, a Juventus pode abrir 10 pontos de vantagem para a vice-líder.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo sábado (11), a Lazio recebe o Sassuolo, às 12h15 (horário de Brasília). Já no domingo (12), o Lecce enfrenta o Cagliari, às 14h30.

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