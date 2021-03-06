Com lambança na defesa e bronca com o VAR, Arsenal fica apenas no empate com o Burnley pelo Inglês

Sem conseguir driblar as inconstantes atuações da temporada, o Arsenal empatou com o Burnley, fora de casa, por 1 a 1. Aubameyang abriu o placar para os Gunners, mas Wood deixou tudo igual.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
AUBA!Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Aubameyang mostrou porque é diferente. O atacante recebeu de Willian, entrou na área, driblou a marcação e chutou no canto para abrir o placar para o Arsenal. Grande jogada do franco-gabonês.QUE ISSO?O gol do Burnley veio de uma falha grotesca na defesa. O Arsenal saiu jogando de pé em pé, Xhaka veio buscar a bola na área, mas quando foi tocar, acabou jogando a bola em cima de Wood, que não teve nenhum trabalho para marcar. E assim terminou a partida.
CHAMA O VARO Arsenal saiu na bronca com a arbitragem. Pépé pediu pênalti em jogada que a bola bateu na mão do defensor, mas nada foi marcado. O árbitro ainda marcou uma penalidade e expulsou um jogador do Burnley, mas após consulta ao VAR, voltou atrás e cancelou.