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futebol

Com Kieza de estrela, Náutico relembra 'Dança do Acesso'

Ritmo embalou o Timbu na campanha do acesso à elite nacional na temporada 2011...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:37

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:37

Crédito: Reprodução/Náutico
O ano de 2011 é mágico na história do Náutico, um dos times mais tradicionais do futebol nordestino. Naquela temporada, o Timbu ficou com o vice-campeonato da Série B e garantiu o acesso ao futebol nacional.

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