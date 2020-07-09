Com Kieza de estrela, Náutico relembra 'Dança do Acesso'

O ano de 2011 é mágico na história do Náutico, um dos times mais tradicionais do futebol nordestino. Naquela temporada, o Timbu ficou com o vice-campeonato da Série B e garantiu o acesso ao futebol nacional.
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