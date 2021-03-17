Com jovens, equipe feminina do São Paulo se prepara para a temporada

Crédito: Divulgação / São Paulo FC

A equipe feminina do São Paulo segue o cronograma de treinamentos para a nova temporada, buscando dar ritmo e entrosamento à equipe para as competições. Entre as atletas do Tricolor que estão se destacando, alguns nomes como Jaqueline, Micaelly e Larissa vêm se mostrando importantes para o ano do time.Eleita revelação do Campeonato Brasileiro de 2020, a atacante Jaqueline disputará sua terceira temporada pelo São Paulo, sendo uma das principais jogadores no ataque do Tricolor. Ao seu lado, Larissa começa a se firmar cada vez mais no elenco titular, podendo fazer uma parceria de grande qualidade.

Larissa comentou sobre a preparação neste início de ano:

- A pré-temporada está sendo bem pegada, o começo é sempre mais intenso em relação à carga de treino para a preparação, mas está sendo um começo de trabalho muito bom. As meninas que já estava no time, junto com as que chegaram, abraçaram a ideia de trabalho para este ano e estamos evoluindo a cada treino. Acredito que com esta nova equipe iremos ter um bom desempenho nas competições! Os meus objetivos são ajudar a equipe da melhor forma possível, dentro e fora de campo, me destacar e conquistar meu espaço no cenário do futebol feminino.Outro nome de destaque no São Paulo é o da jovem Micaelly. Sendo uma das atletas mais novas do clube, ela foi, inclusive, chamada para participar do lançamento da nova camisa são paulina. Com a torcida depositando muitas esperanças, a atacante estreia pelo clube em um ano muito ambicioso para o Tricolor.