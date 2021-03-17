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futebol

Com jovens, equipe feminina do São Paulo se prepara para a temporada

Com promessas no ataque, Tricolor deve começar a temporada no dia 28 de março...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 19:04
Crédito: Divulgação / São Paulo FC
A equipe feminina do São Paulo segue o cronograma de treinamentos para a nova temporada, buscando dar ritmo e entrosamento à equipe para as competições. Entre as atletas do Tricolor que estão se destacando, alguns nomes como Jaqueline, Micaelly e Larissa vêm se mostrando importantes para o ano do time.Eleita revelação do Campeonato Brasileiro de 2020, a atacante Jaqueline disputará sua terceira temporada pelo São Paulo, sendo uma das principais jogadores no ataque do Tricolor. Ao seu lado, Larissa começa a se firmar cada vez mais no elenco titular, podendo fazer uma parceria de grande qualidade.
Larissa comentou sobre a preparação neste início de ano:
- A pré-temporada está sendo bem pegada, o começo é sempre mais intenso em relação à carga de treino para a preparação, mas está sendo um começo de trabalho muito bom. As meninas que já estava no time, junto com as que chegaram, abraçaram a ideia de trabalho para este ano e estamos evoluindo a cada treino. Acredito que com esta nova equipe iremos ter um bom desempenho nas competições! Os meus objetivos são ajudar a equipe da melhor forma possível, dentro e fora de campo, me destacar e conquistar meu espaço no cenário do futebol feminino.Outro nome de destaque no São Paulo é o da jovem Micaelly. Sendo uma das atletas mais novas do clube, ela foi, inclusive, chamada para participar do lançamento da nova camisa são paulina. Com a torcida depositando muitas esperanças, a atacante estreia pelo clube em um ano muito ambicioso para o Tricolor.
A estreia das são-paulinas no Brasileirão será no dia 28 de março, diante do Grêmio. Já o Paulistão deve começar mais tarde, somente em maio. Há, ainda, a possibilidade de que o São Paulo dispute a Libertadores de 2021. Se isso for confirmado, o cenário é promissor para a evolução de um time com tantas jovens jogadoras.

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