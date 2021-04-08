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futebol

Com jovens do sub-20, elenco do São Paulo treina finalizações

Comissão técnica de Hernán Crespo vem trabalhando em diversos dias com as equipes de base do Tricolor, junto com o profissional. Tricolor ainda não sabe quando volta a jogar...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 13:34
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
O São Paulo continuou os treinamentos da semana na manhã desta quinta-feira (08), no CT da Barra Funda. Ainda sem saber quando volta a disputar uma partida oficial, o Tricolor segue na preparação para o Campeonato Paulista.
>> Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
No treinamento embaixo de sol forte na capital paulista, o elenco são-paulino realizou atividade técnica, com foco nas finalizações dos atletas. Destaque para o atacante Luciano, que marcou um golaço de letra em um dos arremates.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Como vem sendo costume nos treinamentos do elenco principal, alguns atletas do sub-20 fizeram parte do treinamento. Talles, Vitinho, Beraldo e Gabriel Rodrigues estiveram em campo com o elenco de Hernán Crespo. O Tricolor completa a semana de treinamentos nesta sexta-feira, quando volta a treinar no CT da Barra Funda no período da manhã, assim como na maioria dos dias anteriores. Somente na segunda os atletas trabalharam de tarde.

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