Com jovens do sub-20, elenco do São Paulo treina finalizações

O São Paulo continuou os treinamentos da semana na manhã desta quinta-feira (08), no CT da Barra Funda. Ainda sem saber quando volta a disputar uma partida oficial, o Tricolor segue na preparação para o Campeonato Paulista.

No treinamento embaixo de sol forte na capital paulista, o elenco são-paulino realizou atividade técnica, com foco nas finalizações dos atletas. Destaque para o atacante Luciano, que marcou um golaço de letra em um dos arremates.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Como vem sendo costume nos treinamentos do elenco principal, alguns atletas do sub-20 fizeram parte do treinamento. Talles, Vitinho, Beraldo e Gabriel Rodrigues estiveram em campo com o elenco de Hernán Crespo. O Tricolor completa a semana de treinamentos nesta sexta-feira, quando volta a treinar no CT da Barra Funda no período da manhã, assim como na maioria dos dias anteriores. Somente na segunda os atletas trabalharam de tarde.