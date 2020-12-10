Com Jorginho, Figueirense sobre de produção e pode deixar o Z-4 na próxima rodada da Série B

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O dia 12 de novembro foi um marco para o Figueirense. Após o revés para o Vitória fora de casa, a diretoria mexeu no comando técnico e trocou a ‘juventude’ de Elano pela experiência de Jorginho.Em pouco menos de um mês o time mudou de postura dentro de campo e começa a enxergar a luz no fim do túnel para escapar do rebaixamento.

Desde a chegada do novo técnico foram seis partidas com três empates, duas vitórias e uma derrota, prova que a equipe está mais ‘competitiva’.

O desempenho positivo não poderia dar outro resultado. O time saltou uma posição na tabela e pode sair do temido Z-4 dependendo de uma combinação no próximo fim de semana.