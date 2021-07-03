Com jogos neste domingo, sub-20 e profissional do São Paulo treinam juntos no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Neste sábado (3), o São Paulo uniu categorias durante o treino realizado no CT da Barra Funda. Com jogos do profissional e do Sub-20 neste domingo (4), os dois elencos realizaram atividades juntos, contando, ainda, com a presença de alguns atletas do sub-17.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O time profissional do Tricolor entra em campo neste domingo, para enfrentar o líder do Brasileirão, o Red Bull Bragantino, no Morumbi. A bola rola a partir das 18h15.

Atualmente na zona de rebaixamento, o São Paulo conquistou apenas cinco pontos dos 24 já disputados no Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, o time acumula três derrotas e cinco empates, ainda sem vencer no torneio.

Já o sub-20 também joga neste domingo. O confronto é contra o Sport, no CFA de Cotia, pelo Brasileirão da categoria. O time iniciou o torneio com duas vitórias, contra o Athlético Paranaense, por 1 a 0, e contra o América Mineiro, por 3 a 1, respectivamente.