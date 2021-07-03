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Com jogos neste domingo, sub-20 e profissional do São Paulo treinam juntos no CT da Barra Funda

Atletas do sub-17 do Tricolor também participaram das atividades realizadas neste sábado...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 14:40
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Neste sábado (3), o São Paulo uniu categorias durante o treino realizado no CT da Barra Funda. Com jogos do profissional e do Sub-20 neste domingo (4), os dois elencos realizaram atividades juntos, contando, ainda, com a presença de alguns atletas do sub-17.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O time profissional do Tricolor entra em campo neste domingo, para enfrentar o líder do Brasileirão, o Red Bull Bragantino, no Morumbi. A bola rola a partir das 18h15.
Atualmente na zona de rebaixamento, o São Paulo conquistou apenas cinco pontos dos 24 já disputados no Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, o time acumula três derrotas e cinco empates, ainda sem vencer no torneio.
Já o sub-20 também joga neste domingo. O confronto é contra o Sport, no CFA de Cotia, pelo Brasileirão da categoria. O time iniciou o torneio com duas vitórias, contra o Athlético Paranaense, por 1 a 0, e contra o América Mineiro, por 3 a 1, respectivamente.
O sub-17, que joga neste sábado, às 15h, contra o Palmeiras, também cedeu atletas para as atividades com o profissional, que visam dar maior ritmo aos jogadores do elenco principal e dar um desafio maior aos jogadores das categorias de base.O profissional do São Paulo vive momento conturbado no Brasileirão, mas conta com a volta de atletas recuperados de lesão para se recuperar. O time deve entrar em campo da seguinte maneira: Volpi; Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder.

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