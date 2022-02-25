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futebol

Com jogos equilibrados, Conference League sorteia as oitavas de final

Olympique Marseille, de Gerson e Jorge Sampaoli, enfrenta o Basel, ex-equipe de Arthur Cabral. Já o Leicester, da Inglaterra, encara o Rennes, da França...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:12

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2022 às 10:12
Com confrontos equilibrados, a Conference League sorteou os duelos das oitavas de final na manhã desta sexta-feira. O Olympique Marseille, de Gerson, Luan Peres e Jorge Sampaoli, encara o Basel, ex-equipe do atacante Arthur Cabral, da Suíça.Já o Leicester, um dos principais clubes da Inglaterra nos últimos anos, encara o Rennes, 5º colocado do Campeonato Francês. Por outro lado, a Roma, uma das equipes mais tradicionais da Itália, enfrenta o Vitesse, que eliminou o Tottenham na fase de grupos.
> Veja os últimos resultados da Conference League
Assim como na Europa League, as partidas de ida estão previstas para acontecer no próximo dia 10 de março, enquanto os duelos de volta devem ocorrer no dia 17 de março.
Veja os confrontos:
Olympique Marseille x BaselLeicester x RennesPAOK x GentVitesse x RomaPSV x CopenhagenSlavia Praga x LASKBodo/Glimt x AZPartizan x Feyenoord
Crédito: ConferenceLeaguesorteouosduelosdasoitavasdefinalnestasexta-feira(Twitter/@europacnfleague

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