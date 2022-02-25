Com jogos equilibrados, Conference League sorteia as oitavas de final

Com confrontos equilibrados, a Conference League sorteou os duelos das oitavas de final na manhã desta sexta-feira. O Olympique Marseille, de Gerson, Luan Peres e Jorge Sampaoli, encara o Basel, ex-equipe do atacante Arthur Cabral, da Suíça.Já o Leicester, um dos principais clubes da Inglaterra nos últimos anos, encara o Rennes, 5º colocado do Campeonato Francês. Por outro lado, a Roma, uma das equipes mais tradicionais da Itália, enfrenta o Vitesse, que eliminou o Tottenham na fase de grupos.