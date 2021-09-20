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futebol

Com jogos decisivos em casa, São Paulo define programação da semana

Tricolor enfrentará o América-MG na quarta-feira e o Atlético-MG no sábado, ambos no Morumbi. Elenco terá apenas o domingo livre em semana cheia...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 09:00
Crédito: Erico Leonan/São Paulo FC
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, no último domingo (19), no Morumbi, o São Paulo definiu sua programação para a semana. Em seu cronograma, o Tricolor fará dois jogos em casa, contra América-MG, na quarta-feira e Atlético-MG, no sábado.A semana começa com treinamento na parte da manhã no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira. Logo depois, na terça, mais um treinamento, desta vez na parte da tarde, onde Crespo deve montar a equipe que enfrentará o Coelho, em jogo decisivo para se afastar da parte de baixo da tabela.
A quarta-feira é agitada. O time treina na parte da manhã no CT e logo depois, às 20h30, enfrenta o América-MG, no Morumbi, em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRONa quinta, o elenco se reapresenta na parte da manhã, onde iniciará a preparação para enfrentar o Atlético-MG, líder do Brasileirão. A sexta-feira marca mais um treinamento para os comandados de Hernán Crespo, dessa vez na parte da tarde.
O sábado terá treino na parte da manhã no CT da Barra Funda e o confronto diante do Atlético-MG, às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no domingo, o elenco folga.
VEJA A PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (20/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Terça-feira (21/09)Treinamento - tardeCT da Barra Funda
Quarta-feira (22/09)Treinamento - manhã CT da Barra Funda
São Paulo x América-MG21h30Campeonato Brasileiro19ª RodadaEstádio do Morumbi
Quinta-feira (23/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sexta-feira (24/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
Sábado (25/09)Treinamento - manhãCT da Barra Funda
São Paulo x Atlético-MG21hCampeonato Brasileiro22ª RodadaEstádio do Morumbi
Domingo (26/09)Livre

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