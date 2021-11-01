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Com jogos decisivos, clássico e reencontros para Rogério Ceni, São Paulo terá novembro agitado

Tricolor começa mês que pode guiar o futuro do clube no Campeonato Brasileiro. Time terá como adversários Bahia, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Athletico-PR e Sport...
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Publicado em 

01 nov 2021 às 07:00

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Flickr/São Paulo
O São Paulo terá um mês de novembro agitado, com clássicos e jogos decisivos para o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro, que ao mesmo tempo que olha para uma vaga na Libertadores, também presta atenção para tirar o perigo da zona de rebaixamento. Logo no início do mês, o Tricolor terá uma sequência de jogos no Nordeste: primeiro, o time enfrenta o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, na Arena Fonte Nova. Depois, na quarta (10), o São Paulo joga diante do Fortaleza, na quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, em jogo especial para Rogério Ceni, ídolo no Leão, onde teve grande passagem como treinador.
Após esse 'tour' no Nordeste, os times do G-6 começam a ser adversários do São Paulo. Primeiro será o Flamengo, no domingo (14), às 16h, no Morumbi. Será o reencontro de Rogério Ceni com o seu ex-clube, onde conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado.
TRICOLOR NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOOutra pedreira para o São Paulo nesse mês é o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 17 de novembro, às 20h30, no Allianz Parque. O Tricolor fecha o mês contra Grêmio, fora, Athletico-PR e Sport, em casa. Esses dois últimos jogos ainda não têm data definida pela CBF, mas devem ser realizados em novembro.

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