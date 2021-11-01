Com jogos decisivos, clássico e reencontros para Rogério Ceni, São Paulo terá novembro agitado

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo terá um mês de novembro agitado, com clássicos e jogos decisivos para o rumo da equipe no Campeonato Brasileiro, que ao mesmo tempo que olha para uma vaga na Libertadores, também presta atenção para tirar o perigo da zona de rebaixamento. Logo no início do mês, o Tricolor terá uma sequência de jogos no Nordeste: primeiro, o time enfrenta o Bahia, no próximo domingo (07), às 18h15, na Arena Fonte Nova. Depois, na quarta (10), o São Paulo joga diante do Fortaleza, na quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, em jogo especial para Rogério Ceni, ídolo no Leão, onde teve grande passagem como treinador.

Após esse 'tour' no Nordeste, os times do G-6 começam a ser adversários do São Paulo. Primeiro será o Flamengo, no domingo (14), às 16h, no Morumbi. Será o reencontro de Rogério Ceni com o seu ex-clube, onde conquistou o Campeonato Brasileiro do ano passado.