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Com jogo seguro, Galo derrota o Fortaleza no Castelão e segue firme na liderança do Brasileirão

O time mineiro foi soberano e abriu sete pontos de distância para o segundo colocado, o Palmeiras...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 17:58
Crédito: Zaracho abriu o caminho para o triunfo alvinegro em cima do Fortaleza-(Pedro Souza/Atlético-MG
Em um jogo seguro, firme e mostrando a força do seu elenco, o Atlético-MG venceu o Fortaleza por 2 a 0, gols de Zaracho e Junior Alonso, neste domingo, 12 de setembro, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira chegou aos 42 pontos, ficando a sete pontos do vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Flamengo, novo terceiro colocado, no lugar do Fortaleza, que caiu para a quarta posição, ficando com 33 pontos. Bem armado em campo e sabendo usar das brechas dadas pelo Leão do Pici, o Galo mostrou a força do seu elenco diante do bom time cearense. Foi uma vitória de quem vai manter firme a busca do sonhado título nacional. Equilíbrio foi a tônica do jogo, mas a qualidade do Galo era maior A posição no G4 do Fortaleza é mais do que justa. O trabalho de Vojvoda é admirável. Mas,o Atlético-MG possui jogadores mais decisivos e quando há uma partida “truncada”, eles aparecem para fazer a diferença. E Zaracho fez a diferença...Abriu o placar para o alvinegro Com um jogo seguro, o Galo imprimiu um ritmo mai forte logo no início do segundo tempo e qualidade do seu elenco apareceu com o gol de Zaracho. “Emboscada” alvinegra. Gol de júnior Alonso O Fortaleza até tentou uma reação, mas deu espaços para o Atlético. O resultado, foi uma boa jogada do time mineiro que gerou o gol de Júnior Alonso. Vitória encaminhada em um dia de jogo sólido do Galo. Atlético-MG fez uma partida segura, de líder inconteste do Brasileirão Após dois empates seguidos, o Atlético-MG recuperou o fôlego com a pausa da última semana sem jogos e voltou bem diante do Fortaleza e desenha uma arrancada rumo ao título. Foi uma jornada de uma equipe que sabe o que fazer para acabar com o jejum de 50 anos sem conquistas no Brasileirão. Próximos jogos O Galo encara o Sport-PE no sábado, 18 de setembro, às 19h, no Mineirão. Já a equipe cearense encara o Internacional no domingo, 19, às 11h, no Beira Rio, em Porto Alegre. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​FORTALEZA 0 X 2 ATLÉTICO-MGData: 12 de agosto de 2021Horário: 16h(de Brasília)Local: Castelão, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira (ambos de SC)VAR: Wagner Reway (PB)Gols: Zaracho, aos 3’-2ºT(0-1), Junior Alonso, aos 23’-2ºT(0-2)Cartões amarelos: Cuca (ATL), Jair (ATL), Yinga (FOR), Mariano (ATL)Cartões vermelhos:- FORTALEZA(Técnico: Juan Pablo Vojvoda) Felipe Alves, Titi, Benevenuto, Tinga, Ederson, Lucas Crispim, Lucas Lima (Romarinho, aos 33’-2ºT), Matheus Jussa (Matheus Vargas, aos 27’-2ºT), Yago Pikachu (Edinho-intervalo),David (Wellington Paulista, aos 33’-2ºT) e Robson (Igor Torres, 21’-2ºT) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)​Everson; Mariano (Guga, aos 43’-2ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Arana; Allan, Jair (Réver, aos 16’-2ºT), Zaracho, Nacho (Nathan, aos 38’-2ºT); Vargas (Diego Costa, aos 16’-2ºT) e Hulk (Keno, aos 38’-2ºT).

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