Com jogo no Morumbi e clássico fora de casa, São Paulo define programação para a semana

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Após a derrota para o Atlético Mineiro, no último domingo (13), fora de casa, o São Paulo terá uma semana intensa pela frente, com dois jogos do Brasileirão, sendo um deles um clássico contra o Santos.

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Nesta segunda-feira (14), o time já se apresentou no CT da Barra Funda, às 10h30, para dar continuidade aos treinamentos. O Tricolor também continuará com os treinos na terça-feira, também pelo período da manhã, dando início às atividades às 9h30.

Já na quarta-feira (16), mesmo com um jogo do Brasileirão, o time também treinará, mas deve focar apenas em treinos físicos para a partida contra a Chapecoense, que ocorrerá às 19h, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O dia seguinte ao jogo será o único dia de folga da semana. Na quinta-feira (17), os jogadores receberão um dia livre para poderem descansar em meio à sequência intensa de partidas.

Na sexta-feira (18) e no sábado (19), o time volta aos treinos, com as duas sessões marcadas para as 9h30. O Tricolor se prepará para o seu primeiro clássico no Brasileirão de 2021.

O clássico será disputado no domingo (20), contra o Santos, na Vila Belmiro. A bola rola a partir das 18h15 para a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O último San-São foi no Campeonato Paulista e o Tricolor venceu o jogo por 4 a 0, no Morumbi.É importante frisar que, nessa sequência de partidas, o São Paulo não deve contar com o lateral Daniel Alves e com o volante Luan, que se recuperam de lesões, embora Luan tenha avançado significantemente em seu tratamento. O meia Benítez já treinou com bola, mas ainda e dúvida para os próximos jogos.