Com jogadores do Sub-20, elenco do São Paulo treina visando o Grêmio

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (12), no CT da Barra Funda, visando o confronto contra o Grêmio, às 20h30, no próximo domingo (14), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A novidade do dia ficou por conta de oito atletas do Sub-20, chamados pelo técnico interino Marcos Vizolli para complementar a atividade como o elenco profissional. Os jogadores de Cotia fizeram um coletivo com os reservas.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOOs titulares no empate por 1 a 1 com o Ceará fizeram uma atividade técnica em campo reduzido. Vizolli tem alguns problemas para escalar a equipe. Suspensos, o lateral-direito Juanfran, o meia Igor Gomes e o atacante Pablo são desfalques. Já o meia Gabriel Sara, que não jogou diante do Vozão por dores no adutor, realizou trabalhos no REFFIS e ainda é dúvida para enfrentar o Tricolor Gaúcho.
O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos, sete a menos que o líder Internacional. O time ainda não venceu este ano, com quatro derrotas e três empates.