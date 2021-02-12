Com jogadores do Sub-20, elenco do São Paulo treina visando o Grêmio

Crédito: Divulgação

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (12), no CT da Barra Funda, visando o confronto contra o Grêmio, às 20h30, no próximo domingo (14), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!

A novidade do dia ficou por conta de oito atletas do Sub-20, chamados pelo técnico interino Marcos Vizolli para complementar a atividade como o elenco profissional. Os jogadores de Cotia fizeram um coletivo com os reservas.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOOs titulares no empate por 1 a 1 com o Ceará fizeram uma atividade técnica em campo reduzido. Vizolli tem alguns problemas para escalar a equipe. Suspensos, o lateral-direito Juanfran, o meia Igor Gomes e o atacante Pablo são desfalques. Já o meia Gabriel Sara, que não jogou diante do Vozão por dores no adutor, realizou trabalhos no REFFIS e ainda é dúvida para enfrentar o Tricolor Gaúcho.