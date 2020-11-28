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futebol

Com 'ironia' e foco, Daniel Alves reencontra o Bahia em Salvador

Camisa dez do São Paulo irá jogar pela primeira vez contra o time que o revelou na Fonte Nova desde seu retorno ao Tricolor. Jogador ironizou cânticos de protestos da torcida...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 08:30
Crédito: Rubens Chiri/SPFC
Camisa dez e principal jogador do São Paulo, Daniel Alves terá um gosto especial no jogo diante do Bahia neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Será a primeira vez que o jogador enfrentará o time que o revelou, fora de casa. Vale lembrar que ele esteve em campo no empate por 1 a 1 no primeiro turno do Brasileirão, no Morumbi.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Natural de Juazeiro, na Bahia, Dani Alves fez sua estreia no time profissional do Bahia em novembro de 2001, quando atuou na vitória por 3 a 0 sobre o Paraná, pelo Campeonato Brasileiro. Um ano depois, já se transferiu para o Sevilha (ESP) e começou sua brilhante trajetória na Europa. Pelo Esquadrão de Aço, Daniel Alves disputou 56 jogos, cinco gols e quatro assistências, conquistando a Copa do Nordeste de 2002.Dani aproveitou sua chegada em Salvador para dar uma cutucada nos protestos dos torcedores. Quando a torcida são-paulina pega no pé do camisa dez, um dos cânticos é: 'Ah que bom seria se o Dani voltasse pra Bahia'. Ele usou essa frase para postar uma foto no Instagram e dizer que havia chegado em solo baiano para o confronto: 'Como bom baiano que sou, sempre é prazeroso sentir o calor e o axé de Salvador quando aqui estou.'Ahh que bom seria se o Dani voltasse pra Bahia..... e aqui estou, realizando pedidos' #GoodCrazyLifeStyle', escreveu o jogador nas redes sociais.
Em outra postagem, o capitão são-paulino postou em pose de concentração, mostrando estar focado no jogo de logo mais. A vitória é importante para o Tricolor continuar na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a equipe é a terceira colocada, com 38 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-MG.
Confira a publicação Vale lembrar que ano passado, ele já estava no São Paulo em outubro, quando a equipe encarou o Bahia como visitante. Porém, o camisa dez foi convocado para a Seleção Brasileira na mesma época e desfalcou a equipe.
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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