Com interferência de VAR, Palmeiras vence no Sul

Num jogo dramático, com dois lances de VAR e uma chuva que alagou o campo no segundo tempo, o Palmeiras venceu o Avaí por 2 a 1, neste domingo (27), em Florianópolis, e segue na briga para tentar tirar a diferença do líder Flamengo.
Com o resultado, o time palmeirense chegou aos 57 pontos ganhos e segue isolado na segunda colocação do Brasileiro.O primeiro tempo mostrou um Avaí cauteloso. Assim, o Palmeiras tentou dar velocidade no toque de bola para achar espaços na defesa do Avaí.
O atacante Dudu foi bastante acionado tanto pela direita como no meio e foi ele que quase abriu o placar em jogada de Deyverson, que fez o pivô deixou a bola para o arremate do camisa sete.
Ainda antes dos 10min, Bruno Henrique também ameaçou o gol do Avaí ao acertar um voleio que raspou o travessão. O time da casa só chegou num erro de saída de bola do próprio Palmeiras. Dudu recuou uma bola nos pés de Jonathan que entrou na área e chutou para a defesa de Weverton.
A partir daí o jogo ficou mais cadenciado. O Avaí ainda assustou no fim do primeiro tempo em cabeçada de Vinícius Araújo, mas a etapa inicial terminou mesmo no 0 a 0.
Na volta do intervalo, o Palmeiras apertou a marcação e abriu o placar logo aos 8min. Num escanteio cobrado pela esquerda, Deyverson cabeceou na pequena área e abriu o placar na Ressacada. Depois disso, a forte chuva deixou o campo pesado e tornou a partida dramática. Sem ter condição de tocar a bola, os times passam a jogar na base do chutão.
Aos 35min, o VAR acabou sendo solicitado em lance polêmico. Felipe Melo levantou a bola na área, Vinicius Júnior se antecipou ao goleiro Weverton e foi derrubado na área. Após consulta, o juiz Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti que João Paulo bateu e converteu.
O campo pesado voltou a dar origem a outro lance em que o VAR foi chamado. Dudu entrou na área e recebeu o tranco da marcação e caiu. Pênalti marcado. Na cobrança, aos 40min, Scarpa bateu bem e definiu a parida em 2 a 1.
AVAÍ - Vladimir; Lourenço (Leo), Betão, Marquinhos Silva (Igor Goularte), Ricardo e Julinho (João Paulo); Luanderson, Wesley e Richard Franco; Vinícius Araújo e Jonathan. Técnico: Evando Camillato
PALMEIRAS - Weverton; Jean, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Gustavo Scarpa); Dudu, Deyverson (Henrique Dourado) e Carlos Eduardo (Hyoran). Técnico: Mano Menezes
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 1 X 2 PALMEIRAS
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)
VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Cartões amarelos: Betão e Ricardo (Avaí), Weverton (Palmeiras)
Gols: Deyverson (PAL), aos 8 minutos do segundo tempo, João Paulo (AVA), aos 33 do segundo tempo, e Gustavo Scarpa (PAL), aos 40 minutos do segundo tempo.
Com informações da Agência Estado