Com interesse do Real Madrid, Camavinga garante foco no Rennes: 'Não penso nisso'

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Atraindo diversos interessados em seu futebol, principalmente o Real Madrid, Eduardo Camavinga revelou que está focado no Rennes. Para o meio-campista, a ideia é não ter distrações.

- Vejo tudo o que se diz, mas não penso nisso. Analiso as opções, mas isso não vai me distrair. É bom receber elogios. Sonho com os grandes clubes, mas não posso revelar nenhum particular para o meu futuro.Com contrato até 2022, Camavinga não descartou a ideia de renovar com o Rennes e seguir no clube francês.