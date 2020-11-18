Com interesse do Real Madrid, Camavinga garante foco no Rennes: 'Não penso nisso'

Atraindo diversos interessados em seu futebol, principalmente o Real Madrid, Eduardo Camavinga revelou que está focado no Rennes. Para o meio-campista, a ideia é não ter distrações.
- Vejo tudo o que se diz, mas não penso nisso. Analiso as opções, mas isso não vai me distrair. É bom receber elogios. Sonho com os grandes clubes, mas não posso revelar nenhum particular para o meu futuro.Com contrato até 2022, Camavinga não descartou a ideia de renovar com o Rennes e seguir no clube francês.
- Vamos conversar sobre isso. Ainda não marcamos uma data para discutir meu futuro, não estou com pressa. Negociaremos para me renovar, para mim seria um prazer continuar no Rennes. Ainda faltam dois anos para o meu contrato acabar e temos tempo suficiente para falar sobre isso.