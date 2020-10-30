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Com início promissor na Turquia, zagueiro Wallace, do Malatyaspor, projeta confronto com o Besiktas

Time do brasileiro conquistou sete pontos dos últimos nove que disputou e subiu na tabela de classificação do Campeonato Turco...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:11

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 20:11
Crédito: Wallace, durante apresentação no Malatyaspor (Divulgação/Malatyaspor
Invicto desde que estreou pelo Malatyaspor, o zagueiro brasileiro Wallace enfrentará pela primeira vez um dos três times mais tradicionais da Turquia. O confronto deste domingo, às 13 horas, contra o Besiktas será pela sétima rodada da liga nacional e pode ser uma afirmação da equipe do brasileiro, que conquistou sete pontos dos últimos nove que disputou.Wallace, que pertencia à Lazio-ITA, chegou ao Malatyaspor na última janela de transferência e entrou em campo pela primeira vez na quarta rodada do Campeonato Turco. Até então, o time do zagueiro, revelado pelo Cruzeiro, somava apenas um ponto e havia sofrido sete gols. Com Wallace em campo, foram duas vitórias e um empate, com apenas dois gols sofridos.A presença do brasileiro em campo teve impacto também em termos de estatísticas. Mesmo tendo perdido a primeira metade dos jogos da equipe, ele já lidera o time em rebatidas e é o segundo melhor de todo campeonato nesse quesito levando em consideração a média por jogo.
- As coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva até agora. Estou me adaptando bem ao clube, conhecendo melhor meus companheiros e tudo isso é facilitado quando o resultado acontece dentro de campo. Temos mais um desafio complicado pela frente, o Besiktas não está tão bem na classificação, mas sabemos que é dos times mais fortes do país. Será um bom teste, temos condições de fazer um bom jogo e conquistar um resultado positivo – destacou Wallace, que é o único brasileiro do Malatyaspor.
A equipe, no entanto, conta com outro jogador bem conhecido do torcedor brasileiro: o peruano Cueva. O Malatyaspor é o oitavo colocado com oito pontos. O Besiktas vem logo atrás, com sete. O líder do campeonato é o Alanyaspor, com 16.

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