Com início promissor na Turquia, zagueiro Wallace, do Malatyaspor, projeta confronto com o Besiktas

Invicto desde que estreou pelo Malatyaspor, o zagueiro brasileiro Wallace enfrentará pela primeira vez um dos três times mais tradicionais da Turquia. O confronto deste domingo, às 13 horas, contra o Besiktas será pela sétima rodada da liga nacional e pode ser uma afirmação da equipe do brasileiro, que conquistou sete pontos dos últimos nove que disputou.Wallace, que pertencia à Lazio-ITA, chegou ao Malatyaspor na última janela de transferência e entrou em campo pela primeira vez na quarta rodada do Campeonato Turco. Até então, o time do zagueiro, revelado pelo Cruzeiro, somava apenas um ponto e havia sofrido sete gols. Com Wallace em campo, foram duas vitórias e um empate, com apenas dois gols sofridos.A presença do brasileiro em campo teve impacto também em termos de estatísticas. Mesmo tendo perdido a primeira metade dos jogos da equipe, ele já lidera o time em rebatidas e é o segundo melhor de todo campeonato nesse quesito levando em consideração a média por jogo.