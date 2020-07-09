Com início arrasador, Liverpool derrota Brighton fora de casa

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Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Brighton fora de casa por 3 a 1. Salah, duas vezes, e Henderson fizeram os gols dos visitantes, enquanto Trossard descontou para os mandantes.

INÍCIO ARRASADORO Liverpool fez dois gols nos primeiros oito minutos da partida. O primeiro contou com uma falha da defesa, Keita recuperou a bola e, dentro da área, rolou para Salah marcar. O segundo, um contra-ataque rápido com uma bela finalização de Henderson.

TENTOUO Brighton até tentou, mas não conseguiu bater o campeão francês. Trossard chutou de primeira aproveitando cruzamento de Lamptey para marcar para os mandantes. Até tiveram boas chances, mas não conseguiram furar mais vezes o gol defendido por Alisson.

JÁ CAMPEÃOAssim como contra o Manchester City, Klopp não quer saber de poupar os titulares. Em mais uma partida e já campeão, os Reds foram com praticamente força total, apenas com Mané, Fabinho e Robertson no banco, mas entraram durante a partida.