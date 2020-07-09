Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com início arrasador, Liverpool derrota Brighton fora de casa

Time treinado por Jurgen Klopp fez dois gols nos primeiros oito minutos da partida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 21:16

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 21:16

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP
Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool venceu o Brighton fora de casa por 3 a 1. Salah, duas vezes, e Henderson fizeram os gols dos visitantes, enquanto Trossard descontou para os mandantes.
INÍCIO ARRASADORO Liverpool fez dois gols nos primeiros oito minutos da partida. O primeiro contou com uma falha da defesa, Keita recuperou a bola e, dentro da área, rolou para Salah marcar. O segundo, um contra-ataque rápido com uma bela finalização de Henderson.
TENTOUO Brighton até tentou, mas não conseguiu bater o campeão francês. Trossard chutou de primeira aproveitando cruzamento de Lamptey para marcar para os mandantes. Até tiveram boas chances, mas não conseguiram furar mais vezes o gol defendido por Alisson.
JÁ CAMPEÃOAssim como contra o Manchester City, Klopp não quer saber de poupar os titulares. Em mais uma partida e já campeão, os Reds foram com praticamente força total, apenas com Mané, Fabinho e Robertson no banco, mas entraram durante a partida.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​No sábado (11), o Liverpool recebe o Burnley, às 11h (horário de Brasília). No mesmo dia, o Brighton enfrenta o Manchester City, às 16h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados