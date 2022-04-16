Com indisposição, André Anderson tem apresentação cancelada no São Paulo e não participa de treino

André Anderson desfalcou o último treino do São Paulo, neste sábado, antes do confronto com o Flamengo, domingo, no Maracanã. O sétimo reforço do Tricolor nesta temporada também seria apresentado nesta tarde. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosDe acordo com informações passadas pelo clube, o meia sentiu indisposição e está em repouso, após orientações médicas. Ainda não se sabe se o atleta tem chance de estrear contra o Flamengo. O jogador será reavaliado antes da viagem para saber se segue com a delegação para o Rio de Janeiro.