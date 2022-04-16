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Com indisposição, André Anderson tem apresentação cancelada no São Paulo e não participa de treino

O novo reforço do Tricolor seria apresentado neste sábado (16) e será reavaliado para saber se segue com a delegação para o Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 13:36

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 13:36

André Anderson desfalcou o último treino do São Paulo, neste sábado, antes do confronto com o Flamengo, domingo, no Maracanã. O sétimo reforço do Tricolor nesta temporada também seria apresentado nesta tarde. GALERIA> Relembre o desempenho do São Paulo em cada edição do Brasileirão por pontos corridosDe acordo com informações passadas pelo clube, o meia sentiu indisposição e está em repouso, após orientações médicas. Ainda não se sabe se o atleta tem chance de estrear contra o Flamengo. O jogador será reavaliado antes da viagem para saber se segue com a delegação para o Rio de Janeiro.
O São Paulo volta a campo no domingo (17) contra o Flamengo, às 16h, no estádio do Maracanã. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro.
Crédito: AndréAndersontemapresentaçãocanceladaenãoparticipadetreinonoSãoPaulo(RubensChiri/saopaulofc.net

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