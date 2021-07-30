Com incômodo na coxa, Luciano não deve jogar; veja provável time do São Paulo no clássico contra o Palmeiras

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo continua a preparação para encarar o Palmeiras, neste sábado (31), ás 19h, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a equipe do técnico Hernán Crespo deve ter um desfalque importante para o Choque-Rei. O atacante Luciano, que se recupera de um estiramento na coxa, fez trabalhos internos no CT da Barra Funda e não treinou em campo com os companheiros. Sendo assim, ele não deve voltar a estar à disposição de Crespo para a partida. O camisa 11 não joga desde o dia 20 de junho, na derrota para o Santos.

Em compensação, dois jogadores têm grande chance de retornar. Os volantes Luan e William treinaram normalmente com o elenco e devem ser relacionados para a partida. No entanto, ambos deverão ser opções no banco de reservas.

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VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOCrespo tem alguns desfalques certos para a partida, como o zagueiro Arboleda, com contratura na coxa, além do atacante Eder, também lesionado. Outros que estão fora são o lateral-esquerdo Welington e o meia Benítez, suspensos.