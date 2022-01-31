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Com Igor Gomes e Talles Costa, São Paulo se reapresenta de olho no Red Bull Bragantino

Meias voltaram aos treinamentos após período de isolamento por conta da Covid-19. Luan e Luciano seguem em tratamento no Reffis e não têm prazo para retorno...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 18:13
O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (31), no CT da Barra Funda, após o empate sem gols diante do Ituano, no Morumbi. A grande novidade fiou por conta da dupla Igor Gomes e Talles Costa, que recuperados da Covid-19, voltaram aos treinamentos. A dupla estava em isolamento e foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, no revés para o Guarani (1 a 2) e no empate contra o Ituano (0 a 0). Ambos estão à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo diante do Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (03), às 21h30, em Bragança Paulista.
Quem deve ser desfalque é a dupla Luciano e Luan. Ambos seguem em recuperação no departamento médico e não devem ter condições de jogo. Nesta segunda-feira, apenas os atletas que entraram no decorrer da partida e os reservas participaram de trabalho no gramado. Enquanto isso, os titulares contra o Ituano fizeram um trabalho regenerativo.
Crédito: IgorGomeseTallesCostavoltaramapósserecuperaremdaCovid-19(Foto:FellipeLucena/saopaulofc

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