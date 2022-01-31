Com Igor Gomes e Talles Costa, São Paulo se reapresenta de olho no Red Bull Bragantino

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (31), no CT da Barra Funda, após o empate sem gols diante do Ituano, no Morumbi. A grande novidade fiou por conta da dupla Igor Gomes e Talles Costa, que recuperados da Covid-19, voltaram aos treinamentos. A dupla estava em isolamento e foi desfalque nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, no revés para o Guarani (1 a 2) e no empate contra o Ituano (0 a 0). Ambos estão à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo diante do Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira (03), às 21h30, em Bragança Paulista.