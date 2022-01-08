Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Com ídolos no Morumbi, São Paulo continua arrecadação para vítimas de enchentes na Bahia

LanceNet

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:25

Este sábado está sendo mais um dia de arrecadação de itens no Morumbi para as vítimas das enchentes que atingiram a Bahia no final do ano passado. Alguns ídolos do São Paulo, como Muller, Macedo, Silas e Sidney estiveram presentes para ajudar na ação. Desde a última sexta-feira (07), já foram arrecadas mais de 40 toneladas de alimentos e itens básicos que serão utilizados no estado nordestino. Neste fim de semana, os portão 1 do Morumbi estará aberto das 09h às 18h para a arrecadação dos objetos.
- O Morumbi está assim: cheio de ídolos e solidariedade! Todos juntos na campanha #SOSchuvas, para ajudar a população afetada pelas chuvas na Bahia. Doe alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene pessoal - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Quem também participou da campanha neste sábado foi a Sportsbet.io, empresa patrocinadora máster do Tricolor, que doou 455 cestas básicas.
As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados