Com ídolos no Morumbi, São Paulo continua arrecadação para vítimas de enchentes na Bahia

Este sábado está sendo mais um dia de arrecadação de itens no Morumbi para as vítimas das enchentes que atingiram a Bahia no final do ano passado. Alguns ídolos do São Paulo, como Muller, Macedo, Silas e Sidney estiveram presentes para ajudar na ação. Desde a última sexta-feira (07), já foram arrecadas mais de 40 toneladas de alimentos e itens básicos que serão utilizados no estado nordestino. Neste fim de semana, os portão 1 do Morumbi estará aberto das 09h às 18h para a arrecadação dos objetos.
- O Morumbi está assim: cheio de ídolos e solidariedade! Todos juntos na campanha #SOSchuvas, para ajudar a população afetada pelas chuvas na Bahia. Doe alimentos não perecíveis, água, roupas e produtos de higiene pessoal - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Quem também participou da campanha neste sábado foi a Sportsbet.io, empresa patrocinadora máster do Tricolor, que doou 455 cestas básicas.
As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.