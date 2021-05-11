Com Ibrahimovic de modelo, Milan divulga nova camisa para a próxima temporada; veja imagens

O Milan apresentou nesta terça-feira seu novo uniforme titular para a próxima temporada. Assinado pela Puma, que é a fornecedora de material esportivo do clube desde 2018, a camisa será usada pela primeira vez ainda na atual edição do Campeonato Italiano, na partida contra o Cagliari, no dia 16, no San Siro.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoPredominantemente vermelha, a camisa terá cinco faixas verticais pretas, mas em espessuras variados. Enquanto a listra central é mais grossa, as que ficam nas pontas são mais finais. A parte lateral e a parte de baixo da manga são pretas também.
A camisa também homenageia a Galleria Vittorio Emanuele II, um dos principais pontos turísticos da capital da moda italiana.
- O novo kit do Milan Home é inspirado na energia, criatividade e estilo do Milan. O novo kit celebra o que significa "Move Like Milan" ("mova-se como Milão", na tradução), refletindo a rápida aceleração da cultura da cidade conforme Milão se reinventa. Com respeito à tradição e ao compromisso com a inovação, "Move Like Milan" é mover-se com paixão e elegância, esforçando-se para ser mais do que apenas um clube de futebol - disse comunicado do clube.