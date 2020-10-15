'Com Ibra em campo, a Inter é menos assustadora', diz Donnarumma sobre o clássico de Milão

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No próximo sábado, Internazionale e Milan farão o Derby della Madonnina, o clássico de Milão. O lado nerazzurro está invicto no confronto há quatro anos e, para quebrar a hegemonia do rival, o time rossonero vai contar com a volta do craque Zlatan Ibrahimovic, recuperado de Covid-19.A presença do sueco em campo dá mais confiança ao elenco, de acordo com o goleiro Gianluigi Donnarumma.

- Com Ibra em campo, o Inter é menos assustador. Todos queríamos que ele estivesse lá e ele estará. Sei que ele está muito animado para esta partida - disse o goleiro.

O Milan não poderá contar com Ante Rebic e Samu Castillejo para o duelo. Hakan Calhanoglu vive ótimo e é titular absoluta. Nas pontas, a tendência é que Stefano Pioli escale Alexis Saelemaekers, enquanto Rafael Leão e Brahim Díaz brigam pela última posição no ataque.