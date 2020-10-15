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'Com Ibra em campo, a Inter é menos assustadora', diz Donnarumma sobre o clássico de Milão

Sueco é a grande novidade do Milan para o Derby della Madonnina. Técnico rossonero ainda tem uma dúvida para o setor ofensivo...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 18:16

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 18:16

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
No próximo sábado, Internazionale e Milan farão o Derby della Madonnina, o clássico de Milão. O lado nerazzurro está invicto no confronto há quatro anos e, para quebrar a hegemonia do rival, o time rossonero vai contar com a volta do craque Zlatan Ibrahimovic, recuperado de Covid-19.A presença do sueco em campo dá mais confiança ao elenco, de acordo com o goleiro Gianluigi Donnarumma.
- Com Ibra em campo, o Inter é menos assustador. Todos queríamos que ele estivesse lá e ele estará. Sei que ele está muito animado para esta partida - disse o goleiro.
O Milan não poderá contar com Ante Rebic e Samu Castillejo para o duelo. Hakan Calhanoglu vive ótimo e é titular absoluta. Nas pontas, a tendência é que Stefano Pioli escale Alexis Saelemaekers, enquanto Rafael Leão e Brahim Díaz brigam pela última posição no ataque.
Atalanta e Milan são as únicas equipes com 100% de aproveitamento no Italiano. Depois de três rodadas, ambas somam nove pontos e dividem a liderança. A Internazionale vem logo atrás, em quarto, com sete pontos.

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