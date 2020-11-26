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futebol

Com homenagens a Maradona, Napoli vence o Rijeka na Liga Europa

Em partida no Estádio San Paolo, que receberá o nome do ídolo argentino, Napoli vence o Rijeka em dia de homenagens. Time melhorou de produção com entrada de titulares...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 19:33
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Num dia triste na cidade de Nápoles, no sul da Itália, o Napoli entrou em campo pela Liga Europa e venceu o Rijeka, da Croácia. Em jogo disputado no Estádio San Paolo, que em breve mudará de nome para homenagear Maradona, Anastasio (contra) e Lozano fizeram os gols da vitória por 2 a 0.
+ Veja a tabela da Liga EuropaDOMÍNIO NAPOLITANOOs 45 minutos iniciais tiveram chances para os dois lados, mas foram de mais intensidade do time da casa. Apesar de tentar bastante, o gol saiu apenas na parte final do primeiro tempo, aos 40 minutos, com o lateral-esquerdo Anastasio marcando contra. Após jogada de Zielinski, Politano dividiu com o ala, que mandou para a própria rede.
TITULARES NO SEGUNDO TEMPONa etapa final, o técnico Gennaro Gattuso colocou nomes como Insgine, Lozano, Mertens e Fabián Ruiz em campo e o time cresceu de produção. Aos 29 minutos, Insigne lançou linda bola do meio-campo e o mexicano Lozano, dentro da área, dominou e bateu para ampliar.

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