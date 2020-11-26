Com homenagens a Maradona, Napoli vence o Rijeka na Liga Europa

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Num dia triste na cidade de Nápoles, no sul da Itália, o Napoli entrou em campo pela Liga Europa e venceu o Rijeka, da Croácia. Em jogo disputado no Estádio San Paolo, que em breve mudará de nome para homenagear Maradona, Anastasio (contra) e Lozano fizeram os gols da vitória por 2 a 0.

+ Veja a tabela da Liga EuropaDOMÍNIO NAPOLITANOOs 45 minutos iniciais tiveram chances para os dois lados, mas foram de mais intensidade do time da casa. Apesar de tentar bastante, o gol saiu apenas na parte final do primeiro tempo, aos 40 minutos, com o lateral-esquerdo Anastasio marcando contra. Após jogada de Zielinski, Politano dividiu com o ala, que mandou para a própria rede.