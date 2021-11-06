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Com homenagem de Neymar a Marília Mendonça, PSG vence o Bordeaux pelo Campeonato Francês

Craque celebrou os dois gols que marcou relembrando a amiga; parisienses sofreram sufoco no final, mas asseguraram os três pontos...
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Publicado em 

06 nov 2021 às 18:53

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:53

Crédito: Philippe LOPEZ / AFP
Em uma noite de homenagens de Neymar a cantora Marília Mendonça, falecida nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux por 3 a 2. Com dois gols do craque brasileiro e mais um de Mbappé, a equipe do PSG viu o jogador homenagem a estrela em suas duas comemorações.>>> Veja a tabela do Francês <<<
ABRIU O PLACARO Paris Saint-Germain conseguiu um melhor início de primeira etapa no confronto deste sábado. O time francês foi superior no ataque e, em belíssima jogada, Mbappé acertou em Neymar. O brasileiro, então, colocou a bola dentro da rede.
HOMENAGENSAlgo marcante na partida deste sábado foi o que Neymar escolheu fazer nas comemorações de seus gols. No primeiro, o brasileiro mostrou uma camisa em homenagem a cantora Marília Mendonça com os dizeres 'Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. RIP MM'. No segundo, o craque fez uma dança típica do sertanejo.
SEQUÊNCIAO Bordeaux enfrenta o Metz às 11h (de Brasília) do dia 21 de novembro. O PSG, por sua vez, atua contra o Nantes no dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília).

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