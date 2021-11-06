Com homenagem de Neymar a Marília Mendonça, PSG vence o Bordeaux pelo Campeonato Francês

Crédito: Philippe LOPEZ / AFP

Em uma noite de homenagens de Neymar a cantora Marília Mendonça, falecida nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Bordeaux por 3 a 2. Com dois gols do craque brasileiro e mais um de Mbappé, a equipe do PSG viu o jogador homenagem a estrela em suas duas comemorações.>>> Veja a tabela do Francês <<<

ABRIU O PLACARO Paris Saint-Germain conseguiu um melhor início de primeira etapa no confronto deste sábado. O time francês foi superior no ataque e, em belíssima jogada, Mbappé acertou em Neymar. O brasileiro, então, colocou a bola dentro da rede.

HOMENAGENSAlgo marcante na partida deste sábado foi o que Neymar escolheu fazer nas comemorações de seus gols. No primeiro, o brasileiro mostrou uma camisa em homenagem a cantora Marília Mendonça com os dizeres 'Serei seu eterno fã, rainha da sofrência. RIP MM'. No segundo, o craque fez uma dança típica do sertanejo.