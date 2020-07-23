Com homenagem a cidade, Eintracht Frankfurt lança nova camisa

Crédito: Divulgação/Eintrach

O clube alemão Eintracht Frankfurt lançou sua nova camisa para a próxima temporada. Com suas listras verticais pretas e vermelhas, a camisa tem o visual clássico habitual.

O modelo homenageia o Prédio Römer, local de referência para comemoração da torcida em títulos do clube desde 1959 e que, hoje, abriga a sede da prefeitura de Frankfurt.

As listras vermelhas mostram as distintas curvas do Römer de uma forma sombreada. As iniciais do clube "SGE" estão na parte de trás do pescoço e o escudo em preto no peito.