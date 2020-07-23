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Com homenagem a cidade, Eintracht Frankfurt lança nova camisa

Clube alemão prestou homenagem ao Prédio Römer, local de referência para comemoração da torcida em títulos do clube desde 1959 e onde está a prefeitura da cidade...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:38

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:38

Crédito: Divulgação/Eintrach
O clube alemão Eintracht Frankfurt lançou sua nova camisa para a próxima temporada. Com suas listras verticais pretas e vermelhas, a camisa tem o visual clássico habitual.
O modelo homenageia o Prédio Römer, local de referência para comemoração da torcida em títulos do clube desde 1959 e que, hoje, abriga a sede da prefeitura de Frankfurt.
As listras vermelhas mostram as distintas curvas do Römer de uma forma sombreada. As iniciais do clube "SGE" estão na parte de trás do pescoço e o escudo em preto no peito.
Nesta temporada, a equipe ficou na nona colocação da Bundesliga, com 45 pontos. Foram 13 vitórias, nove empates e 15 derrotas em 34 jogos disputados. O clube ainda disputa as oitavas de final da Liga Europa, contra o Basel, da Suíça.

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