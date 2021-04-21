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futebol

Com 'homenagem' a Agüero, nova camisa do Manchester City é vazada; veja imagens

Site divulga imagens da nova vestimenta dos Cityzens, que terá homenagem ao título inglês da temporada 2011/12. De saída do clube, Agüero também será citado na camisa...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 17:04
Crédito: Reprodução / Footy Headlines
É reta final de temporada na Europa e os novos uniformes de clubes começam a circular pela internet. Nesta quarta-feira, o site "Footy Headlines", especializado em antecipar equipamentos mundo afora, divulgou o que deve ser a nova camisa do Manchester City.
+ Veja a tabela da Premier LeagueA nova vestimenta do clube inglês trará uma homenagem ao título da Premier League de 2011/12, que completará dez anos. Além de relembrar a conquista, a camisa também fará referência ao gol que confirmou o título, marcado por Sergio 'Kun' Agüero. O argentino deixará o City ao final da temporada.
Na parte de dentro da camisa, na altura da gola, o minuto "93:20" estará marcado. Foi neste momento que o argentino fez o gol sobre o Queens Park Rangers. O número "20", porém, se transforma em "10", que é a camisa de Agüero.

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