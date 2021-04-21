Com 'homenagem' a Agüero, nova camisa do Manchester City é vazada; veja imagens

Crédito: Reprodução / Footy Headlines

É reta final de temporada na Europa e os novos uniformes de clubes começam a circular pela internet. Nesta quarta-feira, o site "Footy Headlines", especializado em antecipar equipamentos mundo afora, divulgou o que deve ser a nova camisa do Manchester City.

+ Veja a tabela da Premier LeagueA nova vestimenta do clube inglês trará uma homenagem ao título da Premier League de 2011/12, que completará dez anos. Além de relembrar a conquista, a camisa também fará referência ao gol que confirmou o título, marcado por Sergio 'Kun' Agüero. O argentino deixará o City ao final da temporada.