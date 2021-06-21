Com histórico positivo em Israel, Allyson foca em definir futuro

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda

Um dos principais nomes do futebol de Israel nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson quer resolver seu futuro nos próximos dias. Segundo o defensor que atuou pelo Bnei Yehuda, a ideia é atuar no Brasileirão nesta temporada.

Veja a tabela da Eurocopa- Estamos conversando e definindo algumas situações. Se tiver a chance de estar no futebol brasileiro nesta temporada, atuando em uma Série A, vai ser algo fantástico em minha carreira. Sempre esperei por isso. Estou passando por um ótimo momento e isso me deixa confiante - disse.

Allyson falou, ainda, dos bons números que somou enquanto atuou no futebol de Israel.