Com histórico positivo em Israel, Allyson foca em definir futuro

Um dos principais nomes do futebol de Israel nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson quer resolver seu futuro nos próximos dias. Segundo o defensor que atuou pelo Bnei Yehuda, a ideia é atuar no Brasileirão nesta temporada.
Veja a tabela da Eurocopa- Estamos conversando e definindo algumas situações. Se tiver a chance de estar no futebol brasileiro nesta temporada, atuando em uma Série A, vai ser algo fantástico em minha carreira. Sempre esperei por isso. Estou passando por um ótimo momento e isso me deixa confiante - disse.
Allyson falou, ainda, dos bons números que somou enquanto atuou no futebol de Israel.
- Minha passagem em Israel foi a melhor possível. Fiz mais de cento e cinquenta jogos no país e atuei em alto nível o tempo inteiro - concluiu o jogador brasileiro.