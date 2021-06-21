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futebol

Com histórico positivo em Israel, Allyson foca em definir futuro

Zagueiro está há muitos anos no futebol do país, e pode deixar Israel para enfrentar novos desafios na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 15:45

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 15:45

Crédito: Divulgação / Bnei Yehuda
Um dos principais nomes do futebol de Israel nos últimos anos, o zagueiro brasileiro Allyson quer resolver seu futuro nos próximos dias. Segundo o defensor que atuou pelo Bnei Yehuda, a ideia é atuar no Brasileirão nesta temporada.
Veja a tabela da Eurocopa- Estamos conversando e definindo algumas situações. Se tiver a chance de estar no futebol brasileiro nesta temporada, atuando em uma Série A, vai ser algo fantástico em minha carreira. Sempre esperei por isso. Estou passando por um ótimo momento e isso me deixa confiante - disse.
Allyson falou, ainda, dos bons números que somou enquanto atuou no futebol de Israel.
- Minha passagem em Israel foi a melhor possível. Fiz mais de cento e cinquenta jogos no país e atuei em alto nível o tempo inteiro - concluiu o jogador brasileiro.

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